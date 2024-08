Booba démolit Kylian Mbappé

Ce week-end, le match entre le Real Madrid et Majorque a laissé beaucoup de fans de football déçus, notamment les supporters de Kylian Mbappé. La star française n’a pas réussi à briller lors de cette rencontre, ce qui n’a pas échappé à Booba, toujours prompt à commenter les performances des sportifs de l’international français.

Booba sans aucune pitié pour Kylian Mbappé après son match raté !

Kylian Mbappé, qui a récemment rejoint le Real Madrid, était attendu au tournant par les supporters et les critiques. Malheureusement, sa prestation contre Majorque a été marquée par une performance ratée sans inscrire le moindre but. Les médias sportifs n’ont pas été tendres, pointant du doigt son erreur de marquage sur le but adversaire synonyme d’égalisation, laissant échapper la victoire au club Madrilène en concédant le match nul 1-1.

Booba, connu pour ses piques sur les réseaux, n’a pas tardé à réagir sur X. Dans un tweet, il a publié une image de la note attribuée à Mbappé pour sa prestation d’hier soir, il obtient la pire note de son équipe avec un 2,7 sur 10 alors que tous les autres joueurs ont au minium 5, ses compères d’attaque, Vinicius obtient un 6,6 et Rodrygo un 9. “J’étais ce gars au fond d’la classe près du radiateur.” a ajouté B2O en commentaire pour enfoncer l’ancien joueur du PSG.

Même si Booba n’est pas très tendre avec Mbappé, ce dernier devra rapidement redresser la barre pour reconquérir les cœurs des supporters et prouver qu’il est à la hauteur des attentes placées en lui après son Euro manqué avec l’équipe de France, les Bleus ont été éliminés en demi-finale et le buteur français n’a marqué qu’un but pendant la compétition.