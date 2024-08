Booba adresse un message à Kylian Mbappé sans mâcher ses mots

Le clash de Booba contre Kylian Mbappé connaît encore un nouvel épisode. Le rappeur du 92i n’a pas manqué l’occasion de railler l’attaquant parisien, suite à la révélation de ses démarches juridiques visant à récupérer une prime impayée par le PSG après déjà critiqué les performances du joueur le week-end dernier avec le Real Madrid pour ses débuts en Liga.

Booba demande à Kylian Mbappé de rendre l’argent !

Fidèle à ses habitudes, dans un tweet cinglant, Booba a ironisé sur la situation, détournant les propos de Mbappé : “C’est toi rend l’argent ! C’est la meilleure celle-là”. Loin de s’arrêter là, l’interprète d”Ultra” a enchaîné les provocations, s’amusant à rappeler les performances mitigées du champion du monde lors du dernier Euro avec l’équipe de France. “Zéro but à l’Euro, nez cassé, masque, je ne peux plus respirer c’est pour ça que je ne marque pas, je suis inquiet à cause de la montée du FN (…) Et oh !”, a-t-il lancé avec son humour caustique alors que l’ancien buteur du PSG a raté son Euro avec les Bleus après une blessure au nez dès le premier match du tournoi. L’attaquant Madrilène a terminé la compétition avec un seul but marqué sur penalty et une élimination en demi-finale contre l’Espagne, vainqueur de l’Euro 2024.

Cette nouvelle attaque s’inscrit dans un long feuilleton qui oppose les deux hommes depuis plusieurs mois. Booba, ne cache pas son mépris pour le joueur du PSG, multiplie les critiques à son encontre, que ce soit sur ses performances sportives, son attitude ou son image médiatique. Lors du premier du championnat Espagnol dimanche, le Real a concédé le match nul (1-1) contre Majorque et Mbappé a réussi la pire note de son équipe avec un 2,7 sur 10 comme l’a affiché B2O sur Twitter. Cette nouvelle pique de Booba fait suite à l’annonce de la procédure de Mbappé pour récupérer la somme de 55 millions d’euros d’impayés de la part du PSG.

Le boss du 92i avait déjà égratigné Mbappé dans son dernier album, le qualifiant de “surcoté”. Il avait également encouragé l’attaquant à rejoindre le Real Madrid, estimant que l’expérience madrilène pourrait lui être bénéfique. “T’es surcoté, tu sers à rien, t’es un outil du système, zéro LDC, zéro prise de position”, avait-il lancé, sans langue de bois.