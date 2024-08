Un rappeur quitte officiellement le 92i, Booba tacle Kaaris et Damso

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Green Montana. Le rappeur belge, autrefois sous l’égide du label 92i de Booba, a officiellement mis un terme à cette collaboration.

Cette décision, annoncée par Booba lui-même, marque un tournant dans la trajectoire du jeune artiste. Si les raisons exactes de cette séparation restent à éclaircir, car Green Montana ne s’est pas exprimé sur le sujet et n’a fait aucun commentaire sur cette nouvelle de sa séparation avec le label de B2O qu’il avait rejoint en 2019 pour la production de trois albums (Alaska en 2020, Nostalgia + en 2022 et enfin Saudade en 2024). Le fondateur du 92i a évoqué des désaccords sur la direction artistique à prendre.

Green Montana quitte le 92i sans clash, Booba réagit pour attaquer Kaaris et Damso !

Sur Instagram, dans une story, Booba a relayé la capture d’écran d’une conversation privée avec un internaute pour confirmer la fin du contrat de Green Montana au sien de label de 92i Records, mettant ainsi fin à une collaboration prometteuse. Les deux rappeurs ont travaillé ensemble sur les titres “Tout gâcher” en 2020 et “92i” de SDM en 2012 avec Bilton et Sicario. Les raisons de cette séparation restent officieusement liées à des divergences artistiques, cette décision soulève des interrogations sur l’avenir de Green Montana. Le jeune rappeur belge avait en effet réussi à se faire une place au sein du label 92i et du rap francophone.

“Il n’est plus sous contrat, je ne sais pas ce qu’il compte faire par la suite. […] En tout cas, on lui souhaite le meilleur, il a beaucoup de talent.”, explique Booba dans le message publié en assurant qu’il n’y a aucun conflit avec Green Montana et que leur séparation a eu lieu avec beaucoup de respect sans aucune trahison au contraire de la fin de ses collaborations avec Kaaris et Damso.

“Quand y’a une embrouille, c’est qu’on nous a trahi ou manqué de respect. Comme un Damso ou un Kaaris. Sinon tout se passe bien, on se dit au revoir et chacun sa route dans la paix.”, a conclu B2O.