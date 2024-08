Booba va-t-il sortir un nouvel album ? Il répond !

Booba a surpris ses fans en annonçant une nouvelle majeure concernant la suite de sa carrière musicale. Dans une réponse à un de ses abonnés sur Twitter, l’ancien membre du groupe Lunatic a révélé qu’il ne sortirait plus aucun album.

Interpellé par un fan impatient de découvrir un nouveau projet, le Youtubeur JulienBeats, Booba a expliqué avoir décidé de passer le flambeau aux jeunes talents de son label 92i. L’interprète de Boubli a notamment mentionné les projets à venir de SDM, Usky, Sicario et Roni Zeta, tout en rappelant que la piraterie musicale restait productive, mais que de son côté en solo, il n’y aura plus aucun album, “Ad vitam æternam” étant donc son ultime projet.

Ad vitam æternam est l’ultime album de la discographie de Booba !

“On attend le prochain album Booba fait nous croquer, marre des rappeurs à l’eau froide, la piraterie ne cessera jamais” a tweeté JulienBeats. “JulienBeats, pas d’album pour moi, j’ai rendu les armes, mais SDM qui arrive, nouvel album de Usky, Sicario au four et nouveau single de Roni Zeta fin du mois. Cela dit, la piraterie n’est jamais finie, à tout moment, j’apparais pour faire le ménage, y a juste à allumer le projo et texter Alfred.”, a répondu Booba. “Reprend les armes dans ce cas, ça mange pas de pain, askip Gims notre binoclard préféré froisse tous les rappeurs, rétabli l’ordre mon fumieyyyy”, a ajouté le Youtubeur pour tenter le rappeur de revenir sur son choix.

Cette annonce marque un tournant dans la carrière de Booba, qui avait déjà annoncé son intention de ne plus produire aucun album lors de la sortie d’Ultra en 2021, avant de revenir sur cette décision en début d’année avec la parution de “Ad vitam æternam“. Élie Yaffa justifie sa décision en soulignant qu’il souhaite désormais se concentrer sur le développement de son label et sur la promotion des nouveaux talents du 92i.