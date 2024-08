Le clash Booba-Gims : harcelée, Demdem appelle au calme ! Booba réplique

L’embrouille entre Booba et Gims a fait des dommages collatéraux, la compagne de l’ancien membre de la Sexion D’Assaut s’est dernièrement retrouvée immiscée dans ce conflit qui dure depuis plusieurs années. La rivalité entre les deux rappeurs a pris une nouvelle dimension ces derniers mois avec l’implication de Demdem. Victime de nombreuses attaques en ligne, la jeune femme a lancé un appel au calme, mais sa demande a été accueillie avec ironie par le boss du 92i.

Victime de harcèlement, Demdem adresse un message fort et Booba réagit pour l’enfoncer !

Depuis des années, Booba et Gims se livrent une guerre sans merci. Les attaques personnelles se multiplient, et les fans des deux artistes sont souvent pris à partie. Récemment, c’est Demdem qui a été la cible de nombreuses insultes et menaces. Face à cette situation, la jeune femme a décidé de prendre la parole pour dénoncer le harcèlement dont elle est victime. Dans une vidéo publiée sur les réseaux, elle a exprimé son exaspération face à cette violence en ligne, appelant à plus de respect. “Je suis une mère de famille, il y a des limites à respecter”, a-t-elle déclaré en déplorant que “le harcèlement peut avoir des conséquences très graves…“.

Booba, qui a partagé cette vidéo sur son compte X, a répondu de manière ironique, affirmant vouloir mettre fin à cette querelle. Cependant, ses fans ne semblent pas prêts à suivre son exemple et continuent de s’en prendre à Demdem, B2O a également poursuivi ses agissements contre la femme de Gims avec plusieurs autres tweets à son encontre, avec des photos peu valorisantes, avant d’ajouter sur sa demande de cessez-le-feu, “C’est à Gaza Congo Yemen Liban Ukraine etc qu’il faut un cessez-le-feu“.

Cette nouvelle escalade dans la guerre entre Booba et Gims soulève de nombreuses questions sur les limites à ne pas franchir dans les rivalités entre artistes alors que les attaques personnelles et le harcèlement en ligne sont de plus en plus fréquents sur les réseaux.

.@GIMS Plus mimi qu’en garde à vue en tous cas 🥶 pic.twitter.com/U47fkQsBoz — Booba (@booba) August 20, 2024

C’est à Gaza Congo Yemen Liban Ukraine etc qu’il faut un cessez-le-feu. 🙌🏾 pic.twitter.com/Y0sqU1gegr — Booba (@booba) August 21, 2024