Le PSG écrase Montpellier 6-0 (résumé vidéo et buts)

Le Paris Saint-Germain a largement dominé Montpellier lors de leur rencontre en Ligue 1, s’imposant sur le score de 6-0. Découvrez les buts de la rencontre en vidéo avec un doublé de l’international français auteur d’un doublé qui prend la tête du classement des buteurs avec 3 réalisations.

Le PSG écrase Montpellier et entame parfaitement sa saison à domicile

Le Paris Saint-Germain a entamé sa saison à domicile en force, en écrasant Montpellier Hérault Sport Club sur le score sans appel de 6-0. Une démonstration de puissance qui confirme les ambitions parisiennes pour cette nouvelle saison. Dès les premières minutes, les Parisiens ont imposé leur rythme. Aligné d’entrée, Bradley Barcola a ouvert le score dès la 4ème minute, profitant d’une passe décisive de Neves. Le PSG a ensuite doublé la mise grâce à un but d’Asensio, servi par Neves. Les Parisiens ont dominé les débats et ont multiplié les occasions de but.

La seconde période a été une formalité pour les Parisiens. Barcola a inscrit son deuxième but de la partie, avant qu’Hakimi ne porte le score à 4-0. Le jeune Zaïre-Emery a ensuite ajouté son nom à la liste des buteurs, avant que Lee ne conclue la fête d’une magnifique frappe enroulée. Les recrues parisiennes se sont rapidement intégrées au collectif. Neves a été omniprésent au milieu de terrain, tandis que Barcola a montré toute l’étendue de son talent sur son côté gauche. Le PSG a également pu compter sur la solidité de sa défense et l’efficacité de son attaque.

Avec cette victoire convaincante, le PSG se place en position de force pour la suite de la saison. Les Parisiens se déplaceront à Lille lors de la prochaine journée, un match qui s’annonce déjà comme une rencontre importante. De son côté, Montpellier devra rapidement réagir pour éviter de se retrouver en difficulté.

