Lyon – Monaco : comment suivre le match en live streaming direct

Comment suivre en live streaming direct le match entre l’équipe de Lyon contre Monaco, deuxième journée de la saison 2024/2025 du championnat de France de Ligue 1.

Pour suivre la rencontre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco en direct streaming légalement, vous aurez besoin d’un abonnement à une plateforme de streaming sportif qui diffuse le match.

Le match entre Lyon et Monaco est l’une des rencontres les plus attendues de cette saison. Lyon, cherche à consolider sa position parmi les meilleurs clubs français, tandis que Monaco, toujours en quête de titres, espère prendre un bon départ pour la saison. Ces deux équipes historiques ont une rivalité qui remonte à plusieurs années, et chaque rencontre entre elles est l’occasion de voir du football de haute qualité.

En France c’est DAZN qui a acquis les droits de diffusion de la Ligue pour cette saison avec 8 matchs sur 9 alors que beIN Sports diffuse le match restant et a choisi justement de retransmettre cette rencontre entre Lyon et Monaco ce samedi à partir de 17h, c’est le choc de cette deuxième journée de Ligue. beIN Sports 1 est en effet la chaîne qui détient les droits de diffusion de cette rencontre.

Vous pourrez le regarder en direct streaming sur l’application MyCanal ou via le service beIN Connect. Il vous faudra donc un abonnement à beIN Sports pour accéder à ce contenu, Canal + offre d’ailleurs une promo pour un pack sports à 29,99 euros par mois comprenant, les chaines canal +, Apple TV +, beIN et Eurosport.

Il est également possible de trouver des alternatives gratuites pour suivre le match en direct, bien que ces options ne soient pas toujours légales ou de bonne qualité. Il est essentiel de rester prudent avec les sites de streaming gratuits, car ils peuvent être remplis de publicités intrusives et de risques de sécurité pour votre appareil. Vous pouvez utiliser un abonnement à l’IPTV comme alternative dont voici un classement des 10 meilleurs sites d’abonnement IPTV selon ChatGPT ou encore en contournant les restrictions géographiques en utilisant un VPN pour se connecter à des serveurs situés dans des pays où les droits de diffusion sont différents, comme avec Caze TV sur Youtube.