Booba termine Mbappé après ses débuts difficiles au Real

Kylian Mbappé est devenu une nouvelle cible de Booba pour ses clashs ! Depuis l’arrivée dans l’ancien Parisien au Real Madrid, le boss du 92i suit de très près les performances de l’international français qui connait des débuts difficiles avec son nouveau club et le rappeur n’a pas manqué de l’enfoncer après sa dernière prestation.

Booba se moque encore de Mbappé

Depuis plusieurs mois, Booba est entré en conflit contre Mbappé qu’il ne cesse de tacler sur les réseaux alors que le joueur ne réagi jamais aux attaques et semblent rester indifférent aux provocations. Booba n’hésite jamais à lancer une attaque souvent personnelle et humiliante à l’encontre de Mbappé, en se moquant de ses performances sportives, de son apparence physique ou de sa vie privée, et le dernier match du Real n’a échappé à la règle

Mbappé adopte généralement une attitude de mépris ou d’indifférence face aux provocations de Booba. Cette stratégie lui permet de ne pas alimenter la polémique et de préserver son image, mais cela n’assagit pas le DUC. Après l’avoir fustigé suite à son Euro 2024 raté et son premier match en Liga également manqué. La victoire du Real (3-0) contre Valladolid ce dimanche a suscité la réaction du rappeur, Le capitaine des Bleus n’a pas été décisif lors de cette rencontre, il est sorti à la 86ème de minute, remplacé par Endrick et son équipe a marqué les deux derniers buts après son remplacement et l’attaquant brésilien a été l’auteur du dernier but des Madrilènes. Mbappé n’a toujours pas inscrit le moindre but en Liga après deux journées, de quoi inquiéter les observateurs et les fans tout comme Booba.

“J’ai loupé le match, il a pas joué le meilleur joueur du monde ?”, a commenté, ironiquement sur Twitter, Booba après la rencontre en publiant l’annonce du journal L’Equipe qu’Endrick a été buteur pour le Real et non Mbappé avant de le ridiculiser avec un sosie en train de travailler au McDonald’s. Le rappeur a ensuite ajouté une story sur Instagram d’un dribble raté de Mbappé pendant le match contre Valladolid.

KM9 de son côté aura l’occasion de se rattraper dès ce jeudi face Las Palams en espérant enfin ouvrir son compteur but en Liga.