“Dans 1 an y sera au FC Juan-les-pins”, Booba tacle encore Mbappé

Booba persiste et signe : ses attaques contre Mbappé ne faiblissent pas

Depuis le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, les tacles acerbes contre le footballeur de la part de Booba ne cessent de faire parler. Ce dernier, connu pour ses sorties provocantes sur les réseaux sociaux, ne manque jamais une occasion de critiquer la performance de l’attaquant français.

Les débuts de Mbappé sous le maillot merengue sont loin d’être à la hauteur des attentes. Malgré un but en Supercoupe d’Europe, l’ancien Parisien peine à trouver sa place et à confirmer son statut de superstar mondiale. Ses performances en championnat, notamment sa maladresse face au but et ses dribbles ratés, ont alimenté les critiques, y compris celles de Booba.

Sans pitié, le rappeur enfonce l’attaquant Madrilène !

Le rappeur français exilé à Miami a saisi l’occasion de ces débuts difficiles pour multiplier les moqueries à l’encontre de Mbappé. Sur les réseaux sociaux, la semaine passée, il a notamment comparé le joueur à un élève médiocre, postant une photo des notes d’un match où les performances de l’attaquant étaient loin d’être brillantes avant de récidiver ce début de semaine.

Après la victoire du Real Madrid face à Valladolid, mais sans que Mbappé soit décisif lors de cette rencontre, Booba a renouvelé ses attaques, s’interrogeant sur le statut de “meilleur joueur du monde” souvent attribué à l’attaquant français. Il a même poussé le vice en publiant une photo détournée d’un sosie du joueur étant un employé de fast-food avant d’ajouter ensuite en commentaire, “Dans 1 an y sera au F.C.Juan-les-pins.“.

La publication est devenue virale sur le réseau social X avec plus de 5 millions de vues et a visiblement bien faire rire les internautes, mais sans doute beaucoup moins Mbappé.