La réaction de Benzema qui fait penser qu’il n’a pas oublié Rihanna

Karim Benzema, le cœur à nouveau en émoi ? C’est ce que laisse penser son dernier post Instagram. En partageant un morceau intitulé “Riri“, le footballeur a ravivé la flamme de la curiosité chez ses fans. Simple clin d’œil ou véritable message codé envers Rihanna ? L’affaire fait déjà débat auprès des internautes.

La vie sentimentale de Karim Benzema, tout comme ses performances sur le terrain, ont souvent de fasciner les fans comme cette semaine. Et pour cause, le footballeur français, désormais installé en Arabie Saoudite, a récemment fait une publication sur Instagram qui n’est pas passée inaperçue. En partageant un extrait musical du morceau intitulé “Riri” du chanteur Big Ben en featuring avec Megumi Bowles dans lequel on peut entendre, “J’vais la charger comme RiRi, RiRi, RiRi. Elle prend d’la ce-pla dans l’utilitaire”, une référence explicite à Rihanna avec laquelle KB9 s’était lié d’amitié il y a quelques en agitant les rumeurs d’une relation entre eux en 2015.

Benzema partage un morceau inspiré par Rihanna !

Cette publication, aussi brève soit-elle, a suffi à ravier cette ancienne rumeur. Les fans du joueur, toujours attentifs à ses moindres faits et gestes, se sont interrogés sur les raisons de ce choix. S’agit-il d’un simple clin d’œil au passé, d’un moment de nostalgie ou plus simplement qu’il a apprécié cette chanson. “Rihanna, j’ai été très heureux de la rencontrer ! Elle est très différente de l’image que l’on peut se faire d’elle. Elle ne se prend pas au sérieux. C’était vraiment bien de se voir” avait confié par le passé Benzema sur sa rencontre avec la chanteuse à l’occasion d’une interview et lors d’un live avec Mohamed Henni, l’ancien buteur du Real a démenti avoir eu une liaison avec l’artiste barbadienne.

Benzema n’a ajouté aucun commentaire à sa story mais aura offert de la promotion à l’artiste Big Ben avec ce partage sur son compte Instagram suivi par plus de 76 millions de personnes.