Voici comment suivre la Ligue 1 en streaming vidéo à moitié prix

Regardez la Ligue 1 en streaming vidéo sur DAZN et en toute légalité à un prix réduit de moins 50% c’est désormais possible, on vous explique tout !

DAZN : une remise en question des tarifs face à une faible adhésion ?

A peine deux semaines après le coup d’envoi de la Ligue 1, DAZN semble déjà revoir sa stratégie tarifaire. En effet, la plateforme de streaming sportif propose actuellement une offre promotionnelle à durée limitée à certains de ses abonnés, une initiative inhabituelle dans ce secteur.

Une offre alléchante pour séduire les abonnés Prime Video

Les abonnés Amazon Prime, qui avaient souscrit au Pass Ligue 1 l’an dernier, sont les premiers à bénéficier de cette promotion. Ils peuvent ainsi profiter de 50% de réduction sur la formule Unlimited pendant trois mois. Une aubaine pour ceux qui hésitaient à s’engager sur le long terme, mais qui soulève de nombreuses questions.

Depuis l’attribution des droits de diffusion de la Ligue 1, DAZN est régulièrement pointé du doigt pour ses tarifs jugés excessifs. Les fans de football ont exprimé leur mécontentement face à un abonnement mensuel de 39,99 euros pour accéder à l’intégralité des matchs. Cette offre promotionnelle pourrait donc être interprétée comme une réponse à ces critiques et une tentative de séduire un public plus large.

Cette réduction de prix est-elle un simple test ou le signe d’une remise en question plus profonde du modèle économique de DAZN ? Difficile à dire pour le moment. Si cette offre rencontre un franc succès, il est probable que la plateforme décide de modifier durablement ses tarifs. En revanche, si les résultats sont décevants, DAZN pourrait être contraint de revoir ses ambitions à la hausse.

Le streaming illégal, un concurrent de taille

Parallèlement à ces difficultés, DAZN doit également faire face à la concurrence du streaming illégal, qui reste très populaire auprès des amateurs de football. Pour atteindre son objectif de 1,5 million d’abonnés en six mois, la plateforme devra mettre en œuvre une stratégie efficace pour lutter contre ce phénomène et attirer de nouveaux clients.