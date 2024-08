Le magnifique message de Booba adressé à Bigflo et Oli

Connu pour ses nombreux clashs envers les autres rappeurs, Booba sait également être reconnaissant envers les autres artistes comme il vient de le prouver une nouvelle fois avec beau message adressé aux deux frères Bigflo et Oli qui l’ont convié au Rose Festival de Toulouse.

Cette année, pour la nouvelle édition de leur Rose Festival au parc des expositions de Toulouse du 29 aout au 1er septembre, Bigflo et Oli ont encore réussi à réunir des nombreuses stars et des têtes d’affiche du rap français. Ce jeudi, c’était Francis Cabrel, MC Solaar, Georgio ou encore Tiken Jah Fakoly qui sont montés sur la scène Toulonnaise. Ce vendredi 30 aout, le rappeur PLK et Booba sont à la programmation. Samedi, Niska et les deux rappeurs organisateurs, Bigflo et Oli ou encore Youssef Swatt’s, le gagnant de la saison 3 de Nouvelle école et pour finir Dadu, Tayc ainsi que La Fève, TIF sont au programme des concerts de la dernière journée du festival.

Booba salue la carrière et le travail accompli par Bigflo et Oli !

Avant de retrouver le public toulousain, Booba a pris la parole sur son compte Twitter aujourd’hui à quelques heures de monter sur scène pour un bel hommage à Bigflo et Oli. “Quel accomplissement !“ écrit-il pour commencer en mentionner les deux rappeurs avant de poursuivre, “Et aussi jeunes ! Que ça montre l’exemple en termes de business et de réussite pour les générations à venir.”. B2O conclut ensuite son tweet en félicitant le duo pour leur réussite : “Il n’y a pas que le rap dans le hip hop il y a tout un univers et de multiples portes à ouvrir. À ce soir et encore bravo. ( et ça paye bien )”.

Bigflo et Oli ont sans aucun doute dû apprécier cette déclaration élogieuse de la part de Booba qu’ils ont pu convaincre de venir performer à leur festival. Les deux frères n’ont jamais caché être des grands fans de B2O, ils avaient même dédié un morceau à l’ancien membre du groupe Lunatic dans un de leurs albums.