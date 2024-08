Zola : les enfants d’immigrés posent des problèmes, selon un avocat sur CNews

La récente arrestation de Zola a suscité un vif débat sur CNews. Interpellé en pleine nuit après une course-poursuite avec les forces de l’ordre. Le rappeur français a été placé en garde à vue pour conduite sous l’emprise de stupéfiants et refus d’obtempérer sur le plateau télévisé de CNews dans l’émission de Morandini, un intervenant a tenu des propos controversés sur cette affaire.

En direct sur CNews, un avocat accuse les immigrés de délinquance en réaction à l’arrestation de Zola !

Zola a été interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi et placé en garde à vue. Pris en chasse par les forces de l’ordre pour excès de vitesse et conduite sous l’emprise de stupéfiants, l’artiste a refusé d’obtempérer. Ce nouveau dérapage intervient plusieurs mois après le décès tragique de sa mère survenu dans des circonstances particulièrement douloureuses, un événement qui a profondément marqué le jeune rappeur.

La nouvelle de l’arrestation de Zola a suscité de nombreuses réactions, si certains fans ont exprimé leur soutien et leur compassion, d’autres ont été plus critiques, reprochant à l’artiste son comportement irresponsable comme c’est le cas d’un avocat ayant pris la parole sur CNews. Dans un extrait vidéo de l’émission de Morandini devenu viral sur les réseaux, Maître Anthony BEM, un avocat qui a conquis TikTok avec plus de 700 000 abonnés, s’est exprimé sur l’interpellation de Zola, en faisant un rapprochement avec l’immigration. Selon son opinion, les enfants d’immigrés posent problèmes en France, au contraire de leurs parents qui n’ont jamais posé des problèmes, et ne sont pas connus de la justice, ce sont souvent des jeunes délinquants, affirme-t-il. Morandini, l’interrompt ensuite pour expliquer que le rappeur est français, “Et la majorité se croient français” ajoute l’avocat avant qu’une personne sur le plateau précise de l’artiste est d’origine congolaise.

“Y’a vraiment aucun rapport avec l’immigration, c’est quoi sa pitié”, “Toute façon eux si tu leur retires le mot immigration, ils ont plus de sujet”, “Rappeur + couleur de peau + locks = cnews qui a le champ libre sur l’immigration, vraiment honteux cette chaîne”, “quand c’est pierre palmade qui tue une famille sous coke ça en parle pas comme ça” se sont indigné les internautes en réaction aux propos de Maître Anthony BEM dans les commentaires de cet extrait vidéo sur l’affaire Zola.