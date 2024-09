Booba défie en duel Damso et dézingue son nouveau projet

Damso a surpris ses fans en sortant un projet de onze morceaux inédits, intitulé “Vieux sons“. Parmi ces titres, on retrouve des pépites comme “Comment faire un tube” et “Cosmos”. Une sortie qui n’a pas laissé Booba indifférent. Koop a réagi avec ironie sur les réseaux sociaux, critiquant la qualité de ce projet et la stratégie marketing du rappeur belge.

Booba traite Damso de pitre et le provoque en duel musical !

La rivalité entre Damso et Booba, deux poids lourds du rap français, vient de connaître un nouvel épisode avec la sortie surprise de l’EP “Vieux sons” par le premier nommé. Ce projet, composé de onze morceaux inédits, a rapidement suscité de vives réactions, notamment de la part de son éternel rival, B2O.

En dévoilant ces morceaux datant de différentes périodes de sa carrière, Damso a fait le bonheur de ses fans en attendant la parution de son prochain album. Cette initiative, qui s’inscrit dans une stratégie de communication plutôt inhabituelle, a pour but de donner un nouveau souffle à sa carrière et de rappeler à tous son talent d’écriture. Parmi les titres phares de cet EP, on retrouve le très attendu “Comment faire un tube”, qui avait déjà fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a quelques années.

B2O ne mâche pas ses mots !

De son côté, Booba n’a pas tardé à donner son avis sur ce projet. L’auteur d’Ultra, connu pour son franc-parler, a critiqué sans détours le projet de Damso, le qualifiant de “vieux sons éclatés“. Il a également ironisé sur la présence de son frère, Michkavie, en featuring sur l’EP, insinuant que ce dernier n’avait pas le niveau pour figurer sur un projet musical. Ces attaques répétées témoignent de la rivalité tenace qui oppose les deux rappeurs depuis plusieurs années.

« Trouve vite un manager qui pourra mettre ton égo dans un coffre » puis « Moi, j’attends juste le feat avec Michkavie le bicraveur de frigos… Envoi le feat vieux fou », commente Booba dans des stories Instagram avant de poursuivre en adressant un message à Damso : “La « nation » demande à voir le camping-car. T’as perdu toute crédibilité. J’arrête le rap, rendez-vous 2025, bim 2024 coucou je suis revendu, j’ai fini mon EP. Hello, c’est un album. Salut, voici onze vieux sons éclatés. Holà, j’ai plus de barde, je suis malade, je bois du gingembre… T’es un de ces pitres” et de le défier, “Damso accepte un duel sur un son, je t’éteins toi et ton camping-car car tu toucheras plus jamais un micro après… Rap pas d’autothune, dites-lui…” en ajoutant le commentaire “Si vous aimez le sport, le rap et le sang, dites-lui…”.

Pour le moment, Damso n’a pas répondu à cette sollicitation de défi musical de son ancien compère, Booba.