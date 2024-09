Booba accuse Gims et Dadju de plagiat

Le clash entre Booba et Gims prend encore une nouvelle dimension. Alors que le duo de frères Djuna avec Dadju cartonne avec leur dernier titre “Terminal 2F“, Kopp les accuse de plagiat et le prouve. Le boss du 92i a mis en évidence des similitudes troublantes entre leur morceau et “Fanática Sensual” de Plan B, un groupe de reggaeton bien connu.

Cette nouvelle attaque de Booba ne surprendra personne. Les deux rappeurs entretiennent une rivalité depuis plusieurs années, marquée par des échanges de provocations et d’insultes sur les réseaux sociaux. La guerre a atteint un tel point que Gims a même porté plainte contre B2O pour harcèlement dernièrement, alors que les attaques entre eux se multiplient par publications interposées depuis plusieurs semaines, le DUC s’en prend également constamment à la femme de son rival, Demdem comme dans son single “Dolce Camara“.

La guerre des clans s’intensifie entre Gims et Booba qui prouve le plagiat de son rival !

En comparant un extrait de “Terminal 2F” avec celui de “Fanática Sensual”, Booba a alimenté les rumeurs de plagiat. Les internautes, choqués par ces similitudes, n’ont pas tardé à réagir. Si certains défendent l’idée d’un simple sample, l’absence de crédits pour Plan B sur “Terminal 2F” alimente les soupçons. “Ça va les gars? Tout c’passe comme vous voulez? Oklm?” a commenté l’ancien membre du groupe Lunatic sur Twitter en démontrant les similitudes entre les deux titres tout en mentionnant Dadju et Gims pour tenter de les interpeller sur le sujet afin d’obtenir des explications alors que les internautes ont soutenu les accusations de B2O dans les commentaires de sa publication.

“Meugzer la partie d’échec commence bientôt. Prend des forces, repose-toi, mange bien. Mange équilibré. Bien protéiné, petites quantités, intervalles réduits. Go go goooooo sur le navire. Prend des bottes” a ajouté Booba pour avertir Gims qu’il ne compte pas le lâcher.

Malgré cette polémique, Gims et Dadju continuent de surfer sur la vague du succès. Leur titre “Terminal 2F” a fait une entrée remarquée dans les charts, l’ex-membre de la Sexion D’Assaut enchaîne les tubes depuis plusieurs mois et a programmé la parution du single « Vent du nord » pour ce vendredi 6 septembre.