Ligue 1 en streaming vidéo : DAZN désormais également piraté sur TikTok

Après l’IPTV et Telegram, le piratage de DAZN se poursuit depuis le début de la saison du championnat de France, c’est désormais sur TikTok que des internautes ont diffusé les matchs de Ligue 1 le week end dernier.

Le piratage des matchs de Ligue 1 : un fléau persistant et évolutif

Le piratage des rencontres de Ligue 1 s’est une nouvelle fois manifesté de manière massive lors de ce dernier week-end alors que pour le moment DAZN n’a toujours pas fait de communiqué sur son nombre d’abonnés, ni sur ses audiences depuis le début de la saison 2024/2025.

Telegram, plateforme de messagerie instantanée, s’est confirmée comme l’un des principaux vecteurs de diffusion illégale de ces événements sportifs, tout comme l’IPTV. Des milliers d’internautes ont ainsi pu suivre les matchs en direct, contournant les droits de diffusion détenus par DAZN, notamment ce dimanche soir lors de Lille-PSG. À noter toutefois que beIN SPORTS qui détient les droits pour la diffusion d’un match de Ligue 1 par journée, est relativement épargné par le piratage et peut compter sur une base d’abonnés assez conséquente et propose la diffusion d’autres championnats Européens dont la Liga et la Bundesliga.

Telegram, eldorado des pirates

Les canaux Telegram dédiés au piratage sportif offrent une accessibilité sans précédent aux matchs de football. Les utilisateurs peuvent y trouver une multitude de rencontres, de la Ligue 1 aux championnats étrangers, le tout gratuitement et sans inscription. La facilité d’accès à ces contenus illégaux explique en grande partie leur succès auprès d’un public toujours plus large.

L’émergence de nouvelles plateformes

Si Telegram et l’IPTV restent les plateformes de prédilection des pirates, de nouvelles tendances émergent. Ce week-end, la diffusion d’une partie du match Lille-PSG sur TikTok a surpris les observateurs, même si le contenu a ensuite été signalé. Cette expérimentation démontre la capacité des pirates à s’adapter aux évolutions des réseaux sociaux et à toucher de nouveaux publics. TikTok, réputée pour son contenu court et viral, offre un terrain de jeu intéressant pour la diffusion de contenus sportifs illégaux.