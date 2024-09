Voici pourquoi Francis Ngannou a quitté la France pour les Etats-Unis

Francis Ngannou donne enfin les raisons qui l’ont poussé à quitter la France ! Dans une récente interview dans le podcast The Diary of a CEO, le combattant camerounais s’est confié sans concession, même au sujet de sa vie privée comme celle sur le choix de son lieu de résidence après avoir quitté la France.

La violence de Francis Ngannou l’a contraint à un départ de la France !

Le parcours de Francis Ngannou est tout sauf linéaire. Arrivé en France avec l’espoir de réaliser son rêve, le Camerounais a connu des débuts plus que difficiles. SDF, il a dû surmonter de nombreuses épreuves avant de devenir l’un des combattants de MMA les plus redoutés au monde et notamment à ses débuts dans les sports de combat lorsqu’on lui a reproché d’être trop violent pour pratiquer sa passion et d’être obligé de s’exiler dans autre pays afin d’adonner au MMA.

C’est en France que Ngannou a véritablement découvert le MMA. Mais très vite, il s’est heurté à un mur : le manque d’adversaires à sa mesure. “C’est devenu rapidement impossible de trouver des adversaires, car là-bas, personne ne voulait m’affronter“, a-t-il confié. Considéré comme trop dangereux, le “Predator” a été contraint de chercher des combats à l’étranger. C’est aux États-Unis que l’ancien champion de l’UFC a trouvé l’opportunité de s’exprimer pleinement. Le pays de l’Oncle Sam lui a offert une scène plus large, lui permettant d’affronter les meilleurs combattants de la planète. Grâce à ses performances impressionnantes, il est devenu ces dernières années une star mondiale, accumulant les millions et investissant dans l’immobilier.

“Au début, je n’ai jamais pensé à partir aux États-Unis (…) Mais quand j’ai commencé à combattre en France, c’est rapidement devenu impossible de trouver des adversaires“, décrit Francis Ngannou avant que d’expliquer que les personnes en France et en Europe l’ont jugé comme étant trop brutal. À l’époque, avant son départ de France, il avait même posté un message sur les réseaux pour chercher un combattant prêt à rivaliser avec lui dans l’octogone en Europe, mais qu’aucune organisation de MMA n’avait répondu à son appel, notamment, car c’était encore un amateur dans la discipline.

