Avec l’IPTV, les chiffres de piratage de DAZN explosent

Le piratage du football en France atteint des sommets et fait exploser les abonnements IPTV. Une récente étude Odoxa révèle que près de 2,5 millions de Français recourent illégalement à des plateformes de streaming pour suivre les matchs. Ce phénomène s’explique en partie par le coût élevé des abonnements officiels, notamment en raison des offres de DAZN, jugé excessif par une majorité de fans. Les diffuseurs sont donc sommés de revoir leurs offres pour lutter contre ce fléau.

Des millions de Français regardent illégalement le foot : les raisons d’un phénomène inquiétant

Près de 2,5 millions de Français, soit 5% de la population, recourent à des méthodes illégales pour visionner les rencontres et c’est notamment l’IPTV qui devient de plus en plus populaire. Loin d’être anecdotique, cela met en péril le modèle économique du football français et soulève de nombreuses questions.

Les fans de football en France ne sont prêts à dépenser 30 euros par mois suivre les matchs de la Ligue, depuis même avec l’abonnement DAZN déjà jugée trop élevé, il est impossible de suivre toutes les rencontres, car BeIN Sports détient les droits pour un match lors de chaque journée de championnat, cumuler les abonnements devient bien trop onéreux pour les français. Selon plus de la majorité des fans (65%), c’est DAZN qui pousse indirectement à se tourner vers l’IPTV ou les autres diffuseurs illégaux de la Ligue 1.

Pourquoi un tel engouement pour le piratage ? Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène :

Le coût des abonnements : Le prix des abonnements (DAZN, beIN SPORTS) pour suivre les compétitions de football est souvent jugé excessif par les fans. La multiplication des plateformes de streaming et l’augmentation des tarifs ont rendu l’accès au football de plus en plus onéreux.

La complexité des offres : L'offre télévisuelle est devenue fragmentée, avec de multiples plateformes proposant des contenus différents. Les abonnés doivent souscrire à plusieurs abonnements pour suivre l'ensemble des compétitions, ce qui alourdit considérablement la facture.

La qualité des services pirates : Les plateformes de streaming illégales proposent une expérience utilisateur souvent plus simple et plus fluide que les offres légales. La qualité de l'image et du son est en constante amélioration, rendant le piratage de plus en plus attractif.

La banalisation du piratage : Le piratage est devenu une pratique courante dans de nombreux domaines, notamment la musique et les séries. Le football n'échappe pas à cette tendance, et de nombreux consommateurs considèrent désormais le piratage comme une alternative légitime.

