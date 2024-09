Bigflo imite PNL avec une reprise d’un classique

Découvrez la vidéo de Bigflo et JL Tomy qui reprennent “Deux Frères” de PNL.

Le ZEvent 2024 a marqué un retour triomphal de l’événement caritatif phare de la scène streaming française. Réunis à Montpellier, près de 40 créateurs de contenu ont relevé un défi de taille : récolter des fonds pour des associations d’aide humanitaire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont largement atteint leur objectif, en amassant plus de 10 millions d’euros pour soutenir “Le Secours populaire”, “Cop1”, “Les Bureaux du Cœur”, “Solidarité Paysans” et “Chapitre 2”.

ZEvent 2024 : La drôle de performance de Bigflo sur Deux Frères de PNL !

Parmi les nombreux temps forts de ce marathon gaming, une séquence a particulièrement retenu l’attention des spectateurs : la reprise par Bigflo du titre emblématique de PNL, “Deux Frères”. Invité sur le stream de JL Tomy, le rappeur toulousain s’est prêté au jeu du karaoké, offrant aux viewers un moment de pure détente. Bien que la performance vocale du frère d’Oli ait suscité quelques rires, elle a surtout démontré l’esprit de camaraderie qui régnait tout au long de l’événement.

Le ZEvent 2024 a une nouvelle fois prouvé que le gaming pouvait être un vecteur de solidarité et d’engagement. Grâce à la mobilisation de la communauté streaming et au soutien du public, cet événement a permis de récolter des fonds considérables pour des causes essentielles. Et si la reprise de Big Flo restera sans doute comme l’un des moments les plus marquants de cette édition, c’est avant tout l’esprit d’entraide qui a prévalu tout au long du week-end.

