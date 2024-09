DAZN prend une décision radicale pour lutter contre l’IPTV

Mis à mal par le piratage et notamment l’IPTV, selon les premières rumeurs, DAZN n’aurait réussi à cumuler que 100 000 abonnés depuis le début de saison de Ligue 1, un chiffre très éloigné du million d’abonnés souhaité par le service de streaming et face à cette situation le prix de l’abonnement va bénéficier une baisse afin de tenter de convaincre les utilisateurs d’y souscrire.

Face à la polémique autour de ses tarifs jugés exorbitants, DAZN, le nouveau diffuseur exclusif de 8 matchs sur 9 de chaque journée de Ligue 1, lance une offensive commerciale pour tenter de mettre fin au piratage et l’explosion des abonnements à l’IPTV. À partir de mardi 10 septembre et jusqu’au 22 septembre, la plateforme de streaming britannique proposera des réductions inédites sur ses abonnements, allant jusqu’à 50% sur les deux premiers mois. Cette initiative vise à séduire un public plus large et à endiguer le phénomène de piratage qui a explosé depuis le début de la saison.

En effet, selon les dernières informations du journal L’Équipe, DAZN envisage de proposer un abonnement annuel au prix de 19,99 euros par mois au lieu de 29,99 euros pour un engagement de 12 mois. L’offre mensuelle sans engagement connait également une réduction en passant de 19,99 pour les deux premiers mois avant de passer à 39,99 euros. DAZN a acheté les droits de diffusion du championnat de France pour 400 millions d’euros par an au mois de juillet, mais rencontre d’énormes difficultés pour convaincre les fans de foot de souscrite à une offre et de ne pas passer par des plateformes illégales comme l’IPTV en raison des prix d’abonnements jugés trop excessifs même si la société britannique se défend de ne pas être plus cher que ce qui a pu être mis en place auparavant en France.

