Koba LaD et Wejdene font sensation en couverture de Barbes Magazine

Koba LaD et Wejdene officialisent leur amour en posant pour un shooting romantique. Découvrez les photos exclusives du couple qui fait sensation sur les réseaux sociaux.

Koba LaD et Wejdene : un amour qui dure ? Les preuves en images

Loin des rumeurs et des doutes, Koba LaD et Wejdene confirment leur amour au grand jour. Les deux artistes, qui ont officialisé leur relation il y a quelques mois, viennent de poser ensemble pour la couverture du nouveau numéro de Barbès Magazine. Ces clichés romantiques mettent fin aux spéculations sur la solidité de leur couple et consacrent leur statut de couple phare du rap français.

Après avoir dévoilé le clip événement “911” de son dernier featuring avec Niska et Ninho, Koba LaD fait parler de lui pour sa vie privée avec sa relation en compagnie de Wejdene. Après des mois rumeurs, les deux artistes ont confirmé leur union et viennent de franchir une nouvelle étape dans leur cap. Même s’il y a quelque temps des photos de Wejdene avec son meilleur ont fait débat en raison de leur proximité, la jenue chanteuse et le rappeur sont toujours aussi proches comme le prouve la couverture de la nouvelle édition de Barbès Magazine.

En effet, Koba LaD et Wejdene apparaissent à la première page du magazine, Barbès Magazine a également dévoilé les photos des coulisses de la séance de shooting photo, sur les clichés, le couple vit visiblement un parfait idylle. Ils ont aussi récemment été aperçus à l’événement Pretty Little Things en posant pour la marque.

Article en lien : Koba LaD et Wejdene, c’est officialisé