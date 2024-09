Rohff et Karim Benzema réconciliés : Booba réagit

Booba fustige la réconciliation entre Rohff et Karim Benzema ! Tout a commencé par un échange de messages sur Instagram. Rohff a remarqué que Benzema suivait ses stories. Intrigué, il a décidé de lui envoyer un message amical, évoquant leur passé commun et félicitant le footballeur pour sa carrière. Benzema, touché par ce geste, a répondu, ouvrant ainsi la voie à reformer leur amitié, sauf que Booba n’a pas vraiment apprécié cet échange entre les deux hommes.

Le message de Rohff a touché Karim Benzema, qui lui a répondu avec cordialité !

“Karim Benzema, tu m’espionnes ? Lol obligé, tu kiffes FITNA, je te connais”, a commencé à déclarer Rohff dans une story en découvrant que Benzema le suit sur le réseau social avant de poursuivre en parlant de son dernier album “FITNA” : “L’album est violent, tu as vu ? J’ai vu que Sabri écoutait ça fort à Marrakech cet été. Salam à vous, tu as grandi, t’es devenu un bon père de famille. Tu as accompli des grandes choses par ton talent, ton sérieux et ton travail. Et ça m’étonne pas, bravo”. Housni a ensuite ajouté en faisant une référence à leur ancien featuring sur le single “Fais-moi la passe” avec le message : “La vie t’a aussi montré que je n’avais pas tort, on se sait petit frère. Le temps ouvre les yeux, tu m’as pris pour model à tes débuts jusqu’à ton arrivée à Madrid. Maintenant, tu es un model pour tous les jeunes qui viennent d’en bas et d’en haut ! Tu es aussi le joueur préféré de mon petit dernier, qui à 12 ans. Il m’a dit « reparle lui papa » MDR t’as capté ? Il veut que je lui fasse la passe”.

Booba, toujours à l’affût de la moindre actualité, n’a pas pu s’empêcher de commenter cette réconciliation.

“Gros salam ! Bien vu et salam au fiston… J’avoue le son il tabasse.”, a répondu Benzema alors qu’ils s’étaient éloignés suite au rapprochement entre le Ballon D’Or 2022 et Booba, le rival de Rohff. Ce rapprochement n’est pas passé inaperçu aux yeux de Booba, qui a toujours eu un avis très tranché sur la relation entre Rohff et Benzema. Kopp a réagi à cette nouvelle dans la story de son profil Instagram, partageant des vidéos et des commentaires qui témoignent de son amusement face à cette situation. “Karim Benzema ce n’est pas quelqu’un à qui je souhaite du mal. Chaque fois que j’ai eu des petits, qu’ils l’ont vu, ils m’ont demandé s’ils pouvaient le monter en l’air. Je ne le calculais pas, ne le calculez pas. Laissez-le faire sa vie. J’ai l’impression que c’est une nouvelle mode. Les sportifs qui veulent faire les cailleras. Vous ne serez pas des cailleras, jamais.”, déclare Housni dans une ancienne interview dont B2O a ressorti les images pour le tacler sur le fait qu’il avait affirmé par le passé ne plus “calculer” Benzema et qu’aujourd’hui, il lui adresse un message de soutien.