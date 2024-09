Wawacity, une nouvelle adresse ou la fin ?

Une nouvelle adresse pour Wawacity ou la fin ? Ces derniers mois, l’audience des plateformes de streaming et de téléchargement illégal comme Papadustream, YggTorrent ou encore Wawacity est en nette diminution en France. Cette baisse, qui s’élève à plus de 50% en huit ans, témoigne de l’efficacité des actions menées contre la piraterie et de l’attractivité croissante des offres légales, face à cette lutte certains sites réapparaissent après les blocages de plus en plus fréquents en France, mais cela se fait rare comme c’est le cas récemment de Wawacity.

Wawacity est un site web bien connu des pirates pour proposer des liens de téléchargement et de streaming de divers types de contenus, tels que des films, des séries, de la musique, des logiciels, des jeux vidéo, et bien plus encore depuis des nombreuses années. Le site est souvent utilisé pour accéder à des contenus protégés par des droits d’auteur de manière illégale, ce qui le rend controversé et sujet à des fermetures régulières par les autorités, sauf que les fondateurs réussissent toujours à refaire surface même si depuis la récente sanction contre les sites de téléchargement semble avoir marqué un gros coup dans cette guerre.

Wawacity fonctionne généralement en hébergeant des liens vers des fichiers stockés sur des serveurs externes, ce qui permet aux utilisateurs de télécharger ou de visionner directement le contenu, son utilisation est illégale dans de nombreux pays. Toutefois, en raison de son activité illégale, le site change fréquemment d’adresse URL pour échapper aux mesures de censure et aux poursuites judiciaires. Depuis quelques jours, les habitués du site ont pu constater que la dernière adresse valide n’est plus accessible et ont tenté de trouver une nouvelle adresse (celle avec l’extension en .ing était la dernière fonctionnelle) sauf qu’aucune une nouvelle URL n’a été mise en place pour le moment.

Sur la chaine Telegram de Wawacity, l’équipe de Wawacity n’a d’ailleurs encore fait aucun communiqué sur ce nouveau blocage et affiche toujours l’ancienne URL en .ing. Les autorités semblent donc cette fois-ci avoir réussi à faire fermer définitivement le site.

Il est important de se rappeler que l’accès à des contenus protégés par des droits d’auteur via des plateformes non autorisées est illégal et peut entraîner des conséquences juridiques. Pour profiter de films, séries, musique, et autres contenus de manière légale, il est recommandé d’utiliser des services de streaming ou des plateformes de téléchargement légales.