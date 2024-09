Baki vs Cédric Doumbé, la revanche arrive : Booba va miser 50 000 sur Baki

Alors que Baki et Cédric Doumbé sont prêts à en découdre à nouveau, Booba, figure emblématique du rap français, vient s’immiscer dans ce conflit entre les deux combattants français de MMA. Le rappeur du 92i a annoncé qu’il misait 50 000 euros sur la victoire de Baki lors de la revanche tant attendue.

Booba prédit le vainqueur de la revanche entre Cédric Doumbé et Baki !

L’annonce de Booba a rapidement suscité des nombreuses réactions auprès des internautes. En misant une somme aussi importante, B2O démontre la confiance qu’il accorde à Baki dans ce duel après l’avoir déjà soutenu lors de son premier affrontement dans la cage contre Doumbé, il avait à l’époque déjà prédit le triomphe de Baïssangour Chamsoudinov au mois de mars, mais celui-ci fait toujours débat en raison de la décision controversée de l’arbitre de déclarer le pratiquant français d’origine tchétchène vainqueur jugeant The Best incapable de poursuivre le face-à-face à cause d’une épine dans l’orteil l’ayant perturbé à poursuivre le combat.

Depuis cette issue contestée, les fans de MMA réclament une revanche avec impatience. L’arrivée de Baki au PFL, organisation dans laquelle combat également Doumbé, rapproche un peu plus les deux combattants d’un nouvel affrontement et ils ont confirmé cela ce jeudi soir suite à la pique du franco-camerounais contre son adversaire au sujet de Rohff qui a interpellé Booba. “J’attends la revanche, j’ai un 50k sous le canapé pour miser sur toi, j’attends l’ouverture des paris” a adressé B2O comme message à Baki qui a répondu favorablement, “La revanche arrive, il aurait pas dû demander“.

Selon cette affirmation de Baki, Doumbé aurait donc enfin fait une demande auprès du PFL pour une revanche afin d’en découdre dans l’octogone et il compte valider la proposition. En misant 50 000 euros sur Baki, Booba rajoute une dimension financière à cette rivalité, cette somme importante montre à quel point le rappeur croit en la victoire du jeune prodige du MMA français. Le public attend désormais l’officialisation de ce combat.