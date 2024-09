Zola soutient Koba laD, Booba réagit pour les détruire

Zola soutient Koba LaD après l’accident, Booba enfonce le clou en attaquant les deux rappeurs français qui enchainent les polémiques ces dernières semaines dans les faits divers.

Le rap français est secoué par une nouvelle polémique cette semaine. Koba LaD fait face aux conséquences d’un grave accident de la route, ses pairs réagissent de manière contrastée. Si Zola, son ancien rival devenu ami suite à leur projet collaboratif paru en début d’année ayant rencontré un franc succès auprès des auditeurs, lui apporte son soutien et vient d’adresser un message pour l’aider dans cette difficile épreuve, Booba, quant à lui, n’hésite pas à démolir les deux compères.

Booba atomise Koba LaD et Zola !

“Nous, on sait VRAIMENT qui tu es devenu. Tu es une personne changée, mais on reste maudit zink. Je te vois dire non à des bédos, non à des plans foireux… je te vois te construire ta vie de famille avec une structure professionnelle bien comme il faut… et au final les malheurs. RIP W.”, s’est exprimé Zola pour apporter de la force à Koba LaD suite au tragique accident de la route dans lequel son styliste est décédé. Le rappeur était au volant du véhicule au moment du drame et vient d’être placé en garde à vue par les enquêteurs suite un contrôle positif aux stupéfiants.

Zola a également était placé en garde à vue il y a quelques jours suite à son arrestation par la police en train de rouler la nuit à 200 km/h et les lumières éteintes. Booba n’a pas été tendre avec les deux jeunes rappeurs et a fustigé leurs déboires. “Zola, ai au moins la décence de la fermer imbécile, y a deux semaines, tu étais phares éteints, foncedé en délit de fuite (sans motif) à 200 km/h. TAIS-TOI ! Vous allez bien ensemble.”, a répliqué le DUC de Boulogne à la story de Zola dans laquelle il s’adresse à Koba LaD.