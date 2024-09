PSG – Brest streaming live direct

Comment suivre le match PSG – Brest en streaming direct lors de la 4ᵉ journée de Ligue 1 2024-2025 en France.

Ce samedi 14 septembre, le Parc des Princes accueille un choc inattendu entre deux qualifiés pour la Ligue des Champions : le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. Un match qui promet d’être riche en enjeux et en spectacle. Mais sur quelle chaîne et à quelle heure suivre cette rencontre ?

Depuis le départ de Kylian Mbappé, le PSG a su rebondir et s’imposer comme le grand favori du championnat de France. Les Parisiens ont enchaîné les victoires et dominent largement le classement. Leur prochain objectif ? Briller en Ligue des Champions. Le Stade Brestois, quant à lui, a réalisé une saison exceptionnelle l’année dernière en terminant sur le podium. Les Bretons découvriront la prestigieuse Ligue des Champions cette saison et auront à cœur de confirmer leur belle dynamique.

Pour suivre ce choc en direct, rendez-vous sur DAZN. La plateforme de streaming sportif a acquis les droits de diffusion de la majeure partie des matchs de Ligue 1. Le coup d’envoi sera donné à 21h au Parc des Princes. Ce PSG – Brest s’annonce comme l’un des matchs les plus intéressants de cette quatrième journée de Ligue 1. Les deux équipes, qualifiées pour la Ligue des Champions, auront à cœur de confirmer leur bonne forme.

Visionner PSG – Brest via DAZN :