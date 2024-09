IPTV : un pays d’Amérique du sud lance une opération pour mettre fin au streaming illégal

Le Brésil lance un appel aux hackers pour lutter contre le piratage IPTV !

Face à la prolifération des boîtiers IPTV illégaux, en Amérique du Sud, les autorités Brésiliennes ont adopté une approche innovante pour mettre fin au piratage : faire appel aux hackers pour développer des solutions techniques permettant de bloquer ces appareils. En organisant un hackathon dédié, le pays espère ainsi gagner la guerre contre le piratage audiovisuel.

Le Brésil, pionnier dans la lutte contre l’IPTV illégal

Le Brésil est l’un des premiers pays à avoir mis en place des mesures drastiques pour lutter contre le piratage IPTV. Après avoir interdit l’importation et la vente de boîtiers non homologués, le gouvernement brésilien a décidé de passer à la vitesse supérieure en sollicitant l’aide de la communauté des hackers.

Un hackathon pour démanteler les réseaux illégaux

L’objectif de ce hackathon est de développer des logiciels capables de détecter et de neutraliser les boîtiers IPTV illégaux. Les participants devront trouver des failles dans le fonctionnement de ces appareils afin de les rendre inutilisables.

Pour encourager la participation, les organisateurs ont mis en place un système de récompenses. Les équipes qui présenteront les solutions les plus efficaces se partageront une somme d’argent importante. Du 28 au 29 septembre prochain, le Hackathon Brasil va proposer la somme d’environ 1 130 euros aux gagnants du concours, les participants sont répartis dans des équipes de 4. Les seconds et troisièmes seront également récompensés (approximativement 500 euros et 300 euros).

Cette initiative inédite marque une rupture avec les méthodes traditionnelles de lutte contre le piratage. En faisant appel aux hackers, le Brésil reconnaît l’importance des compétences techniques dans ce domaine et cherche à s’associer avec ceux qui maîtrisent le mieux les outils du piratage pour mieux le combattre, cela pourrait inspirer d’autres pays pour mettre en place une initiative identique afin de lutter contre les dérives de l’IPTV et du streaming illégal.