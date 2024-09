PLK plus fort que Werenoi, Jul et Booba

PLK domine le rap français en 2024, il fait mieux que Werenoi, Jul et Booba avec des chiffres de ventes impressionnantes.

Comme ces dernières années, l’année 2024 confirme une nouvelle fois la domination du rap français sur les charts. Les artistes hexagonaux ont enchaîné les succès, proposant des projets variés et ambitieux qui ont conquis les auditeurs.

PLK, Werenoi et Jul : le trio de tête

PLK s’impose comme le leader incontesté de cette année avec son triple album “Chambre 140“ et ses 295 millions de streams. Werenoi et Jul complètent le podium, démontrant la diversité des styles qui font le succès du rap français, “Pyramide” du premier nommé cumule 246 millions d’écoutes et “Décennie” du second nommé totalise 144 millions d’écoutes.

Booba, une influence toujours intacte

Booba confirme une fois de plus son statut de légende du rap français avec son album “Ad Vitam Æternam“. Malgré les années, le rappeur du 92i conserve une influence considérable sur la scène musicale, l’album a totalisé 127 millions d’écoutes.

Les collaborations ont également marqué l’année 2024. Le duo Koba LaD et Zola a rencontré un succès fulgurant avec “Frères ennemis” qui a cumulé 116 millions de streams.

Les chiffres impressionnants réalisés par ces artistes témoignent de l’importance croissante des plateformes de streaming dans la consommation musicale. Spotify, en particulier, s’est imposé comme un acteur majeur dans la promotion et la diffusion du rap français.