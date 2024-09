Ça chauffe entre Cédric Doumbé et Booba à cause de Baki

Le trash-talking à l’état pur : Cédric Doumbé, Booba et Baki s’affrontent sur le réseau social X avant l’officialisation d’un second combat entre les deux pratiquants français de MMA. Les provocations sont à nouveau ouvertes entre Doumbé, toujours aussi taquin et Baïssangour Chamsoudinov. Le second nommé a relancé la machine à rumeurs d’une revanche avec le soutien de Booba, soutien, le rappeur s’est mêlé à la dispute et déjà donné son pronostic sur l’issue du second combat.

Les échanges entre les trois hommes ont rapidement dégénéré, chacun cherchant à déstabiliser son adversaire. Doumbé, sûr de lui, a ironisé sur les paris placés par Booba, assurant être prêt à miser 50 000 euros sur victoire de Baki en cas d’une revanche entre les deux hommes. Quant à Baïssangour Chamsoudinov, il ne s’est pas contenté d’observer les débats, il a affirmé qu’un prochain combat au PFL contre “The Best” aura bien lieu, même si l’annonce n’est pas encore officielle pour le moment cela ne devrait plus tarder désormais.

“Baysangur, j’attends la revanche, j’ai 50 000 sous le canapé pour miser sur toi, j’attends l’ouverture des paris” a tweeté Booba pour apporter de la force à Baki, “Tu vas te ruiner fort igo“ a répliqué Doumbé toujours aussi confiant sur le fait de battre son rival dans l’octogone.

En attendant la confirmation de l’opposition entre les deux combattants français, Baki fera son retour le 16 novembre dans la cage contre Olivier Enkamp à l’Adidas Arena de Paris alors que Doumbé n’a pas programmé de nouveau duel depuis sa victoire contre Jaleel Willis au mois de mai.

