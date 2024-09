Inoxtag s’ambiance sur Dolce Camara avec les sherpas, Booba réagit

Le succès est phénoménal pour Inoxtag avec son documentaire “KAIZEN: 1 an pour gravir l’Everest !” et le Youtubeur n’a pas manqué de faire découvrir un tube de Booba aux sherpas l’ayant accompagné dans cet exploit, une séquence que le rappeur français exilé à Miami a apprécié.

Booba enflamme Inoxtag et les sherpas !

Inoxtag a réalisé son rêve de gravir l’Everest et le reportage retraçant cette expédition fait un énorme carton. Le film diffusé en salles a réuni 340 000 personnes en avant-première, la vidéo a ensuite été mis en ligne sur Youtube avec un démarrage record de 11 millions de visionnages en une seule journée d’exploitation sur la plateforme d’hébergement de vidéos. Après deux jours, le documentaire totalise désormais plus de 20 millions de vues et cela n’a pas laissé indifférent Booba.

Dans une séquence partagée sur les réseaux, Inoxtag apparait en train de s’ambiancer avec son équipe et les sherpas sur le hit “Dolce Camara” de Booba et SDM, sur la version remix de Dj Snight B validée par le rappeur. B2O a réagi en relayant la scène sur Twitter et la vidéo a fait le buzz sur le réseau social en cumulant plus de 4 millions de vues de quoi assurer la promotion à la version originale du morceau qui vient de remonter dans le Top Singles et occupe à présent la 35ᵉ place du classement des morceaux les plus écoutés en France sur Spotify avec plus de 44 millions de streams sur l’application.