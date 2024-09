50 Cent dégomme Diddy suite à son arrestation

50 Cent ne manque jamais une occasion de tacler Diddy et l’actualité de ce dernier n’a pas échappé au commentaire moqueur de Fifty afin l’enfoncer dans ses déboires la justice suite à son interpellation pour trafic sexuel et extorsion.

50 Cent atomise Diddy !

50 Cent et Diddy n’ont jamais caché leur animosité, et les clashs du premier nommé contre son rival amusent régulièrement les réseaux. L’inculpation de Puff Daddy a encore relancé cette guerre de mots, offrant à 50 Cent l’occasion de se moquer une fois de plus de son rival qui est actuellement incarcéré suite à son arrestation ce lundi, le juge vient de lui refuser sa demande de caution de 50 millions de dollars pour sortir de prison, il va devoir rester en détention jusqu’à son procès.

Ce début de semaine, lors de l’arrestation de Diddy, les autorités ont procédé à une perquisition de son domicile. Parmi les objets saisis, une découverte inattendue a fait grand bruit : plus de 1000 bouteilles de lubrifiant. Cette révélation a évidemment alimenté les rumeurs et les spéculations sur les mœurs du rappeur. Fidèle à son habitude, 50 Cent n’a pas manqué de commenter cette affaire avec son humour corrosif. Sur les réseaux sociaux, il a posté une photo de lui aux côtés de l’actrice Drew Barrymore, accompagnée d’un commentaire ironique : “Et voilà où j’en suis, en bonne compagnie avec Drew Barrymore mais je n’ai pas 1000 bouteilles de lubrifiant à la maison…“. Cette pique a bien fait rire les fans du rappeur au point de devenir virale avec plus de 10 millions de vues pour son tweet.