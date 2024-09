Gims poursuit en justice Booba pour son titre Dolce Camara

Après ses démêlés judiciaires avec Magali Berdah, Booba est encore dans le viseur de la justice, car Gims et sa compagne Demdem portent plainte pour harcèlement contre l’interprète du single “Dolce Camara”. Les propos de Kopp dans ce morceau avec SDM contre la femme de l’ancien membre de la Sexion D’Assaut sont notamment mis en cause.

Nouvelle polémique pour Booba accusé de cyberharcèlement par Gims et sa femme Demdem !

Le Boss du Rap Game, fait face à une nouvelle procédure judiciaire à son encontre, Gims et Demdem, ont décidé de porter plainte contre lui pour harcèlement moral et cyberharcèlement. Le frère de Dadju avait déjà averti il y a quelques semaines vouloir mettre fin aux agissements de son rival à l’encontre de son couple, menaçant de le poursuivre en justice, il a joint les actes aux paroles. Les plaignants reprochent au fondateur du 92i une campagne de dénigrement sur les réseaux soutenue par une partie de sa communauté ainsi que ses paroles dans le single “Dolce Camara”.

C’est sous les motifs de « harcèlement moral » et « cyberharcèlement » que le parquet de Paris a révélé que les informations de la plainte déposée par Gims. Le couple déplore que Booba s’en prend à eux depuis plus de six années. Une enquête a été ouverte par la BRDP (Brigade de répression de la délinquance aux personnes). “Il est grand temps que ce harcèlement toxique cesse. Harceler, ce n’est pas dire ce qu’on pense, c’est commettre une infraction pénale et un jour en répondre devant la justice.”, a déclaré l’avocat du mari du couple formé de Gims et Demdem.

Dans le dossier présenté à la justice figure des moqueries contre Gims sur son physique avec des photos postées sur les réseaux ou encore un extrait du hit “Dolce Camara” dans lequel Booba chante “On les aime fraiches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem“ et qu’il s’est amusé à dévoiler dans différentes versions avec des remix réalisés par des DJ. Au sujet de ses attaques contre Demdem, Booba s’est dernièrement justifié de répliquer à une insulte lancée par Demdem contre sa fille, Luna. La plainte déposée relate également “une perte conséquente de revenus tirés de leur image” en raison du cyberharcèlement de B2O et un “cauchemar médiatique” ou encore une “dégradation du quotidien de leurs enfants”.