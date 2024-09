Monaco vs FC Barcelone en streaming live

Suivez en direct streaming le match sommet entre l’AS Monaco et le FC Barcelone au stade Louis II pour le compte de la première journée de la phase des poules de la Ligue des champions 2024-2025. Afin de visionner cette rencontre en live depuis la France, il est nécessaire de souscrire à un abonnement à Canal+ pour un accès l’application streaming à MyCanal.

Après un début de saison réussi en Ligue 1 avec trois victoires et un nul en quatre matchs, Monaco fait son grand retour en Ligue des champions ce jeudi soir à 21h suite à une longue absence de six années dans cette compétition de l’ASM. Le club monégasque va évoluer en 4-2-3-1 avec une défense formée de Kehrer et Salisu dans l’axe, Singo et Vanderson sur les côtés. Zakaria (capitaine) et Camara sont positionnées en milieu défensif derrière le trio Akliouche, Minamino et Ben Seghir, Embolo est seule à la pointe de l’attaque.

Pour regarder le match AS Monaco – FC Barcelone en streaming live, il est généralement recommandé de se tourner vers les plateformes officielles des diffuseurs télévisés qui détiennent les droits de diffusion du match. En France : Canal+ est le diffuseur des matchs de Ligue des champions. Vous pouvez le regarder en streaming sur la plateforme MyCanal pour les matchs diffusés sur Canal+ mais il vous faudra un abonnement payant. Évitez les sites de streaming illégaux : Ces sites sont souvent de mauvaise qualité, peuvent être l’objet de piratage et peuvent vous exposer à des virus. De plus, ils sont illégaux et peuvent entraîner des sanctions.