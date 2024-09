GTA VI s’annonce comme le plus noir de la série

Grand Theft Auto VI : Des révélations sur l’ambiance du jeu et un casting prometteur

L’attente autour de Grand Theft Auto VI ne cesse de s’intensifier. Alors que les fans trépignent d’impatience, de nouvelles informations sur le prochain opus de la célèbre saga vidéoludique viennent régulièrement alimenter les spéculations.

Un ton plus sombre annoncé

Ned Luke, l’acteur ayant prêté ses traits à Michael De Santa dans GTA V, s’est récemment confié sur l’ambiance qui devrait régner dans GTA VI. Selon lui, le prochain opus devrait adopter un ton plus sombre que son prédécesseur. “Je pense que celui-ci sera un peu plus lourd que le nôtre”, a-t-il déclaré, suggérant une atmosphère plus proche de GTA IV. Cette évolution créative semble se confirmer avec le personnage de Lucia, présentée comme une “vraie dure à cuire” et qui pourrait jouer un rôle central dans l’intrigue.

Un casting féminin fort

Le personnage de Lucia, interprété par une actrice dont le nom n’a pas encore été dévoilé, suscite déjà l’enthousiasme des fans. Son charisme et son côté “badass” laissent présager de séquences d’action intenses et de développements scénaristiques inattendus. L’introduction d’un personnage féminin aussi fort pourrait marquer un tournant dans la franchise Grand Theft Auto, traditionnellement dominée par des protagonistes masculins.

Des rumeurs persistantes autour de la date de sortie

Malgré les déclarations rassurantes de Rockstar Games, les rumeurs concernant la date de sortie de GTA VI continuent de circuler. Si la fenêtre de lancement évoquée est l’automne 2025, certains observateurs estiment que le jeu pourrait finalement être repoussé à 2026. Cette incertitude est en partie due à l’ampleur du projet, qui devrait être le jeu vidéo le plus coûteux de tous les temps.

Un développement sous haute surveillance

Pour préserver la confidentialité du projet, Rockstar Games a mis en place des mesures de sécurité draconiennes. Le studio a notamment procédé à des licenciements et a imposé un télétravail obligatoire à une partie de ses équipes. Ces précautions visent à empêcher toute fuite d’informations susceptibles de compromettre le succès commercial du jeu.