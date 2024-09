Avec plus de 500 millions de vues en 4 ans, le clip du tube Bande Organisée de Jul avec le collectif 13’Organisé et le clip de rap français le plus visionné sur Youtube, mais il n’a pas été retenu, l’attention de ChatGTP. L’Intelligence Artificielle a établi un classement des meilleurs clips de français avec Booba, PNL, NTM, IAM ou encore Orelsan.

Les années 90 : L’âge d’or du rap français

Le rap français a toujours eu un lien fort avec le visuel. Les clips de rap ne sont pas seulement un support promotionnel, mais ils participent à la création de l’identité du rappeur. À travers ces vidéos, les artistes racontent des histoires, véhiculent des messages et affirment leur place dans le paysage musical. Le clip est devenu un élément incontournable pour marquer les esprits et immortaliser des morceaux. Cet article vous propose une exploration des meilleurs clips de rap français de tous les temps.

Dès les années 90, avec l’émergence d’artistes comme IAM et NTM, les clips sont devenus une extension visuelle des messages véhiculés par les chansons. Inspirés par le rap américain, les premiers clips de rap français mettaient souvent en scène des environnements urbains, capturant la vie quotidienne des jeunes des banlieues.

Avec le temps, les clips ont évolué, devenant plus sophistiqués, notamment grâce à l’avènement de la technologie et à l’influence croissante des réseaux sociaux. Des clips comme ceux de PNL ou d’Orelsan repoussent sans cesse les limites de la créativité visuelle.

Les clips de rap les plus marquants des années 90

IAM – Je danse le Mia : Ce clip, plein de nostalgie, revisite l’époque du funk, avec des décors et des costumes rétro.

: Ce clip, plein de nostalgie, revisite l’époque du funk, avec des décors et des costumes rétro. NTM – Ma Benz : Provocateur et audacieux, ce clip a marqué par son style brut et sans concession.

: Provocateur et audacieux, ce clip a marqué par son style brut et sans concession. MC Solaar – Nouveau Western : Une réalisation sophistiquée qui mélange références cinématographiques et critique sociale.

Les clips iconiques des années 2000

Booba – Boulbi : Avec ses images aériennes de Paris et ses références au luxe, Booba a imposé un nouveau standard.

: Avec ses images aériennes de Paris et ses références au luxe, Booba a imposé un nouveau standard. Rohff – Qui est l’exemple ? : Un clip où Rohff s’impose comme l’un des leaders du rap français, avec une esthétique de la rue mêlée à des images de réussite.

: Un clip où Rohff s’impose comme l’un des leaders du rap français, avec une esthétique de la rue mêlée à des images de réussite. La Fouine – Du ferme : Ce clip aborde la dure réalité carcérale et est salué pour son authenticité.

: Ce clip aborde la dure réalité carcérale et est salué pour son authenticité. Booba – Pitbull : Un clip sombre et intense, reflet de l’univers impitoyable décrit dans ses paroles.

: Un clip sombre et intense, reflet de l’univers impitoyable décrit dans ses paroles. Diam’s – “La Boulette” : Un véritable hymne pour toute une génération, avec un clip énergique qui captait parfaitement la rébellion des jeunes.

Les clips contemporains qui ont marqué l’histoire

Les années 2010 ont vu l’émergence de clips encore plus créatifs et audacieux, souvent réalisés avec des moyens de plus en plus sophistiqués.

PNL – Le Monde ou Rien : Tourné à Scampia, ce clip iconique est devenu un véritable phénomène culturel.

: Tourné à Scampia, ce clip iconique est devenu un véritable phénomène culturel. PNL – Au DD : Le clip “Au DD” tourné à la Tour Eiffel a impressionné le monde entier par son ambition et sa réalisation technique.

: Le clip “Au DD” tourné à la Tour Eiffel a impressionné le monde entier par son ambition et sa réalisation technique. Orelsan – Basique : Une prouesse technique avec un seul plan-séquence et un message percutant.

Des artistes comme Nekfeu avec “On verra” ont su créer des visuels captivants qui complètent parfaitement leurs sons. Les collaborations entre artistes de rap ont aussi donné lieu à des clips mémorables. Par exemple, “Médicament” de Niska et Booba est un succès viral, tout comme le clip de Maître Gims et Vianney, “La Même”, qui a charmé un large public avec sa douceur et son message universel.

Un clip comme “PMW” de Shay illustre également la diversité et la force des voix féminines dans ce genre.

De plus en plus d’artistes indépendants, comme Vald, se démarquent avec des clips originaux et créatifs comme avec “Désaccordé“. Leurs vidéos montrent que l’indépendance permet souvent plus de liberté artistique.