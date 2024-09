Diddy : des accusations choquantes et un lit géant dans son jardin

Un lit de 50 pieds de long, situé dans le jardin de Sean ‘Diddy’ Combs, a fait le buzz sur les réseaux sociaux suite à l’arrestation du rappeur pour trafic sexuel. Une vidéo de ce lit gigantesque, entièrement blanc, a été partagée avec la légende : « Si ce lit pouvait parler…« .

Cette vidéo est apparue quelques jours seulement après l’arrestation de Diddy à New York pour avoir dirigé une entreprise criminelle. Il est accusé de racket, de trafic sexuel et de transport en vue de la prostitution. Plus tôt cette année, les autorités fédérales avaient saisi plus de 1 000 flacons d’huile pour bébé et de lubrifiant dans les résidences de Diddy à Miami et Los Angeles.

Selon l’acte d’accusation, Diddy organisait des « Freak Offs », des performances se*uelles élaborées qu’il dirigeait en les enregistrant souvent. Certains de ces « Freak Offs » duraient plusieurs jours, ce qui nécessitait l’administration de perfusions à Diddy et aux victimes pour les aider à récupérer de l’épuisement et de la consommation de drogues. La vidéo du lit géant a rapidement fait réagir les internautes. Certains ont plaisanté sur la taille du lit par rapport à celui de la prison, tandis que d’autres ont été choqués par le luxe excessif de Diddy.

Le contraste entre le luxe de Diddy et les conditions de détention auxquelles il fait désormais face est frappant. Il est actuellement détenu en isolement cellulaire dans l’unité de logement spécial du centre de détention métropolitaine de Brooklyn. Ce même centre de détention avait auparavant accueilli R. Kelly, le chanteur R&B condamné à 30 ans de prison pour trafic sexuel et racket.

Did you know Diddy has a 50ft bed in his backyard…?

If that bed could talk….. SMH!!! pic.twitter.com/oFatvWlgZy

