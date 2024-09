Golo et Ritchie : de leur rencontre avec Niska à leur amitié avec Booba

Le duo comique Golo et Ritchie continue de faire parler de lui. Après le succès de leur film-documentaire, les deux humoristes ont accordé une interview à Rapunchline où ils sont revenus sur leur parcours et leurs rencontres avec des figures emblématiques du rap français, comme Booba et Niska.

Une amitié solide avec Booba

Le soutien de Booba a été déterminant dans la réussite de Golo et Ritchie. Le Duc de Boulogne a toujours cru en leur potentiel et les a encouragés à se lancer dans l’aventure du cinéma. “Booba est gentil, il est sympa. Il est respecté. Il nous a donné beaucoup de force”, confie Ritchie. Golo abonde dans le même sens : “Booba en vrai de vrai, grand respect à lui pour sa carrière déjà et pour nous déjà. Quand il avait son Insta à 6 millions, il nous a donné beaucoup de force […] c’est le premier à nous avoir dit » les gars, vous avez un truc entre vous, il faut faire une série ou un film ». Il nous avait dit ça à l’époque, il est visionnaire, jamais, on allait penser et en fait, il avait sous-estimé. Il nous a toujours donné de la force maintenant dans ses musiques, il dit nos blases. On était obligés de le mettre dans le film. Pour être reconnaissants et loyaux envers lui […] il mérite notre respect, on sera loyaux envers lui jusqu’à la fin“.

Une anecdote surprenante avec Niska

Golo a également partagé une anecdote amusante sur sa rencontre avec Niska : “Niska et moi, on se connait depuis longtemps, tu vois. Niska, il voit Ritchie et Ritchie, il dit à Niska : « tu fais quoi dans la vie toi ? ». Niska lui dit « je suis rappeur » et il rigole. Il pète de rire, il lui dit « c’est un métier ça ? ». Niska, il commençait à monter. Regarde aujourd’hui Niska. Tu vois, il ne faut pas se foutre de la gueule des gens“. Cette anecdote montre que même les plus grandes stars ont dû faire face au doute et à la méconnaissance au début de leur carrière.