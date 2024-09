IPTV : l’application ultime pour échapper aux sanctions

Depuis que les droits de diffusion de la Ligue 1 ont été acquis par DAZN, le fléau de l’IPTV illégale a gagné du terrain, malgré les efforts répétés des autorités et des ayants droit pour le combattre.

Ces plateformes pirates, qui proposent un accès souvent illégal à des contenus audiovisuels protégés par le droit d’auteur, semblent intouchables. Un exemple emblématique est celui de IPTV Magis TV, une plateforme opérant depuis la Chine et ciblant principalement le marché sud-américain.

IPTV Magis TV : un véritable casse-tête pour les autorités

Les autorités argentines ont récemment tenté de bloquer l’accès à IPTV Magis TV en demandant aux fournisseurs d’accès internet de filtrer les noms de domaine liés à cette plateforme. Cependant, cette mesure s’est révélée inefficace, car les pirates ont rapidement mis en place de nouvelles stratégies pour contourner ces blocages. En effet, Magis TV et ses affiliés exploiteraient pas moins de 370 sites web, ce qui rend la tâche de les traquer extrêmement complexe.

Face à cette multiplication des plateformes illégales, les ayants droit se sentent impuissants. Les organisations comme l’Alliance for Creativity and Entertainment, qui représente les intérêts des grandes plateformes de streaming et des studios hollywoodiens, multiplient les initiatives pour lutter contre ce fléau, mais leurs efforts semblent souvent voués à l’échec.

Le Brésil ouvre une nouvelle voie : le hackathon pour lutter contre l’IPTV illégale

Afin de trouver des solutions innovantes pour lutter contre les IPTV illégales, le régulateur des télécommunications brésilien, l’Anatel, a organisé un hackathon. L’objectif est de réunir des experts en sécurité informatique afin de développer de nouvelles techniques pour bloquer l’accès à ces contenus pirates. Si cette initiative est louable, elle soulève de nombreuses questions. Comment empêcher les pirates de développer de nouvelles techniques pour contourner les mesures de sécurité ?

La prolifération de l’IPTV illégale a de lourdes conséquences économiques pour l’industrie du divertissement. Elle entraîne une baisse des recettes publicitaires et des abonnements aux plateformes légales, et nuit à la création d’œuvres originales. Le combat contre l’IPTV illégale est loin d’être gagné. Les pirates semblent toujours avoir une longueur d’avance, et les autorités peinent à trouver des solutions efficaces et pérennes.