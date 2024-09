Lyon vs Marseille en streaming vidéo direct

Alors que l’utilisation de l’IPTV devient de plus en plus populaire, mais reste illégale, découvrez comment suivre en streaming vidéo ce soir le match au sommet en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 de la saison 2024/2025 entre Lyon et Marseille.

Entre l’OL et l’OM, c’est le choc de cette 5ème journée du championnat de France ce dimanche 22 septembre à 20h45, Marseille réalise un très bon début de saison avec 3 victoires et un match nul en 4 rencontres ainsi que déjà 12 buts. Lyon connait des débuts plus compliqués avec seulement une victoire et deux défaites, le club Lyonnais pointe à une décevante 14ème place au classement.

Pour suivre ce match en streaming légalement depuis la France, il est indispensable de souscrire à une offre de DAZN. Face aux critiques et l’explosion des abonnements IPTV, le service de streaming sportif par abonnement a décidé de revoir ses abonnements à la baisse. Jusqu’à ce dimanche, il est en effet possible de s’abonner avec une réduction de moins 50% avec une souscription à DAZN UNLIMITED. L’offre propose de visionner 8 des 9 matchs de chaque journée de Ligue 1 en direct pour le prix de 19,99 euros chaque mois au lieu de 39,99.

La composition de l’Olympique Lyonnais : Perri – Mata, Caleta-Car, Tagliafico – Maitland-Niles, Veretout, Matic, Tolisso, Abner – Orban, Lacazette.

La composition de l’Olympique de Marseille : Rulli – Balerdi, Kondogbia, Brassier, Murillo – Koné, Hojbjerg – Greenwood, Harit, Luis Henrique – Wahi.