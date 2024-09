Rohff se moque de Booba en l’incriminant dans le scandale Diddy !

Rohff a choisi de régler des comptes avec Booba en publiant un montage photo comparant son rival au rappeur américain Diddy, actuellement accusé de trafic sexuel. Housni a franchi un nouveau cap dans leur guerre suite aux propos de B2O sur sa rencontrée passée avec Puff Daddy.

Placé en détention, Diddy fait face à des accusations extrêmement graves, portées par plusieurs personnes. Ces accusations ont été révélées par le parquet fédéral de Manhattan, qui a décrit un schéma d’abus sexuels et de manipulation s’étalant sur plusieurs décennies. Accusé de multiples agressions sexuelles, le producteur américain a vu ses demandes de libération sous caution être rejetées par le juge. Cet été déjà suite aux rumeurs d’une affaire d’homosexualité entre Meek Mill et Diddy, Rohff avait déjà révélé que Booba avait été invité par le passé à une soirée blanche organisée en ressortant une ancienne photo de cette époque et il vient de récidiver avec des montages de photos pour le ridiculiser.

Rohff s’amuse à comparer Booba à Diddy en raison de leur passé commun !

Suite à l’annonce du procès de Diddy, Booba a rapidement réagi pour sur ses liens passés avec Diddy qu’il a côtoyé au début des années 2000 en révélant une étonnante anecdote sur une soirée à Londres invité par le rappeur américain lors de laquelle une partie des personnes ont disparu pour faire une autre soirée dans la soirée, mais à laquelle il n’a pas participé. Rohff a répliqué en reprenant le message de B2O avec des photos controversées de ce dernier et de Puff Daddy pour les comparer ainsi qu’un ancien cliché d’une soirée blanche à laquelle le DUC a participé.

« Je sais tkt je lui donne jamais l’heure, mais là sur cette affaire, je suis obligé lol, il a voulu anticiper, il est aux States, il savait ce qui arrivait à Diddy 6 heures avant nous, il s’est dépêché de se justifier pour brouiller les pistes, mais il fait partie des 70% qui ont des choses à se reprocher et qui tentent désespérément de quitter le navire qui coule, vous allez voir les médias vont chercher à le laver de tout soupçon. » a écrit Rohff en légende de sa publication pour tenter d’incriminer Booba.