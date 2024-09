IPTV : une mauvaise nouvelle annoncée pour les utilisateurs

La lutte contre le piratage sportif s’intensifie ! l’Arcom bloque des milliers de sites de streaming illégaux, mais le combat est loin d’être gagné et va désormais cibler les services d’IPTV et Telegram.

IPTV et Telegram, des refuges pour les pirates : L’Arcom passe à l’offensive

Le piratage de contenus sportifs en ligne est un fléau qui ne cesse de gagner du terrain, notamment depuis l’acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1 par DAZN dont les tarifs sont jugés trop élevés par les fans de football en France. Face à ce phénomène, les autorités régulatrices multiplient les initiatives pour protéger les droits des ayants droit. En France, l’Arcom a annoncé avoir bloqué un nombre record de sites de streaming illégaux en 2024. Mais si cette action est louable, la lutte contre le piratage reste un défi de taille. Le blocage des sites de streaming est une mesure efficace à court terme, mais il ne résout pas le problème à la racine. Les pirates sont capables de contourner rapidement les blocages en changeant d’adresse ou en utilisant des outils de déblocage.

L’Arcom s’est activé depuis le début de l’année avec le blocage en France de près de 2000 sites illégaux pour les huit premiers mois de 2024 contre 1 544 sites bloqués sur l’ensemble de l’année 2023. Pour le moment, ce sont principalement des sites illégaux de streaming en direct qui ont été sanctionnés, mais l’Arcom va également prendre pour cible les abonnements IPTV dont les offres proposent des pris très bas en comparaison des services légaux avec un catalogue réunissant toutes les chaines payantes. « Des blocages qui concernent des sites illégaux de live streaming et de plus en plus de services d’IPTV« a annoncé l’autorité publique indépendante garante de la liberté de communication. Cette action s’inscrit dans une volonté de protéger les droits des ayants droit et de lutter contre la concurrence déloyale. Malgré les efforts de l’Arcom, les plateformes comme IPTV et Telegram continuent de prospérer. Leur modèle économique basé sur l’abonnement et leur caractère décentralisé les rendent difficiles à traquer.

En attendant, pour lutter contre le piratage, DAZN a renouvelé son offre d’abonnement à tarif réduit de 50% qui pourrait convaincre les fans de foot de souscrire au service de streaming sportif légal.