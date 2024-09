Le témoignage du père de la victime de l’accident mortel causé par Koba LaD

L’accident impliquant Koba LaD et ayant coûté la vie à son styliste, William Dogbey, continue de faire parler de lui. Pour la première fois depuis le drame, le père de la victime, Luc Dogbey, s’est exprimé sur cette épreuve. Ses déclarations poignantes témoignent d’une résilience et d’une compassion qui touchent.

Tragédie de Koba LaD : le père de William Dogbey brise le silence et apporte son soutien

William Dogbey n’était pas seulement le styliste de Koba LaD, il était aussi devenu un ami proche. Les deux hommes partageaient un projet commun, celui de faire évoluer la carrière du rappeur. Luc Dogbey était fier de voir son fils aider Koba à se transformer. Suite à l’accident, Koba LaD et Wejdene ont exprimé leur profonde tristesse et leur soutien à la famille de William. Les réseaux sociaux ont été le théâtre d’un élan de solidarité envers les proches de la victime.

Dans une interview accordée au Parisien, Luc Dogbey a tenu à apporter son soutien à Koba LaD incarcéré à la maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis. Il a souligné qu’il ne nourrissait aucune rancune envers le rappeur et qu’il comprenait qu’il s’agissait d’un accident tragique, « Il y a deux vies brisées. Celle de William qui ne reviendra pas. Et celle de Koba« , a-t-il confié. L’accident impliquant Koba LaD et William Dogbey est un drame qui a profondément marqué le monde du rap français. Le père de la victime a rappelé le fait que l’accident n’était pas volontaire tout en faisant preuve d’empathie.

Le témoignage de Luc Dogbey est un appel à la compassion et à l’unité, en choisissant le pardon et la compréhension.