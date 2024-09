Benzema avec Diddy, Booba l’affiche et interpelle Rohff

Les réactions se succèdent à l’affaire Diddy, après 50 Cent et Rohff, Booba s’est également exprimé sur ce scandale tout d’abord pour se disculper d’éventuelles accusations en raison de ses liens passés avec le rappeur américain tout en révélant qu’il se passait des choses étranges lors des soirées de Puff Daddy avant d’afficher Karim Benzema.

Scandale Diddy : Booba s’attaque à Karim Benzema

En effet, Booba a récemment attisé la polémique en partageant une photo de Karim Benzema en compagnie de Diddy, actuellement au cœur d’une affaire d’agressions sexuelles. Cette publication, accompagnée d’une pique à l’encontre de Rohff, a sans doute pour but de la part de l’ancien membre du groupe Lunatic de s’interroger si Benzema était au courant des agissements présumés de Puff Daddy et si d’autres personnalités ayant côtoyé le producteur pourraient être impliquées. Cette affaire met en lumière les liens parfois étroits entre le monde du sport, de la musique et des affaires, et interroge sur la responsabilité des célébrités.

« Rohff kelbail chakal« a noté Booba en légende du cliché avec des émojis « mort de rire » pour rappeler que Rohff était proche de Benzema, il y a quelques années et les deux hommes se sont récemment réconciliés. L’ancien joueur du Real Madrid a validé le dernier album d’Housni, avec cette publication B2O tente d’établir un lien entre son rival et la polémique Diddy comme le rappeur du 94 l’a fait cette semaine ressortant d’anciennes photos de Kopp lors d’une soirée blanche de Sean Combs afin de le discréditer.

Depuis les révélations sur les agissements de Diddy, les nombreuses célébrités ayant eux des liens avec le rappeur américain sont pointées du doigt et soupçonnées d’avoir eu connaissance de ses méfaits. Reste à voir la réaction de Rohff face à cette nouvelle pique de Booba à son encontre et face aux allusions concernant Puff Daddy.