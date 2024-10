Booba : le Top 5 des clashs de sa carrière

Le rap français a toujours été un terrain de jeu fertile pour les rivalités et les clashs. Parmi les plus emblématiques, on retrouve ceux opposant Booba à Rohff, La Fouine et Kaaris puis plus récemment contre Gims et Damso même si ce dernier n’a jamais répondu à son ancien compère du 92i. Ces affrontements, souvent virulents, ont marqué l’histoire du hip-hop hexagonal et ont alimenté les conversations pendant des années.

Booba vs Rohff : Cette rivalité a commencé au début des années 2000 et est l’une des plus anciennes dans le rap français. Les deux rappeurs se sont lancés de nombreux tacles dans leurs morceaux, avec des échanges qui ont fait couler beaucoup d’encre. Leur querelle est symbolique de la rivalité entre les anciennes et nouvelles générations du rap. L’histoire de la rivalité entre Booba et Rohff remonte à leurs débuts. Un featuring avorté sur l’album de Rohff aurait été le déclencheur de tensions entre les deux artistes, chacun accusant l’autre d’avoir saboté leur collaboration avant de lancer les hostilités entre en musique à l’époque avec les diss-track “Wesh Zoulette” et “Wesh Morray”. Cette mésentente initiale a rapidement évolué en une véritable guerre des egos, marquée par des attaques personnelles et des provocations en tout genre ou encore l’affaire de l’agression d’un vendeur d’une boutique Unkut par Rohff.Au fil des années, les deux rappeurs se sont livrés une bataille sans merci, utilisant leurs albums et les réseaux sociaux comme armes. Si la violence physique a parfois été évoquée, les deux artistes ont préféré privilégier les affrontements verbaux, multipliant les insultes et les sous-entendus comme vient encore de le faire Rohff en relayant des rumeurs compromettantes contre Booba. Booba vs Kaaris : L’un des clashs les plus emblématiques de Booba. Leur rivalité a culminé en 2018 avec une bagarre à l’aéroport d’Orly qui a conduit à des poursuites judiciaires alors que Booba avait aidé Kaaris à lancer sa carrière, notamment avec leur collaboration sur le tube “Kalash”. Le conflit a commencé avec des piques sur les réseaux sociaux et dans les chansons ou encore avec un freestyle de Kaaris en live dans l’émission Planète Rap sur Skyrock, c’est devenu l’un des plus médiatisés du rap français. Le clash entre Booba et Kaaris a été particulièrement violent et médiatisé. Leurs attaques personnelles ont été nombreuses et virulentes, et la bagarre à l’aéroport d’Orly a montré à quel point leur rivalité était profonde, ce qui eu un impact sur la carrière des deux artistes. Booba vs La Fouine : Après une connexion réussie sur le single “Reste en chien”, des tensions ont éclaté. Ce clash a duré plusieurs années, avec des attaques personnelles dans leurs morceaux respectifs, avec des diss-track et sur les réseaux sociaux, c’était le titre “Paname Boss” qui fait éclater le conflit. La tension entre eux a atteint son paroxysme avec une altercation physique en 2013 à Miami. Cet événement a marqué les esprits et a contribué à renforcer l’image de bad boys que les deux rappeurs cultivent assidûment à l’époque. Après des années d’hostilités, les esprits se sont apaisés entre les deux hommes. Au printemps dernier, suite au retour sur le devant de la scène musicale de La Fouine, Booba a salué la carrière de son ancien rival et sa performance d’avoir réussi à remplir l’Accor Arena pour son concert prévu début 2025 tout actant leur paix. Booba vs Damso : Ancien protégé de Booba, Damso a quitté le label 92i en 2018 suite à la sortie de Lithopédion, ce qui a provoqué des tensions entre eux. Booba a critiqué Damso à plusieurs reprises, notamment en remettant en question son comportement après la rupture de leur collaboration et n’hésite pas à lui envoyer des nombreux tacles sur ses choix de carrière, mais cela laisse le rappeur impassible qui ne répond pas aux provocations. Bien que moins long et moins virulent que les autres clashs, celui qui oppose Booba à Damso a été particulièrement suivi par les fans. Booba vs Gims : Ce clash repose principalement sur des attaques sur les réseaux sociaux. Booba critique régulièrement Gims, notamment sur ses choix artistiques et son image publique, avec des piques souvent humoristiques, mais aussi acerbes. Les deux rappeurs avaient collaboré ensemble en 2012 sur le single “Longueur d’avance” mais les critiques sur la tricherie au nniveau des streams de Meugui avaient agacé B2O. Les deux artistes se sont régulièrement comparés en termes de ventes d’albums, de nombre de vues sur YouTube, etc. Dernièrement, Gims a porté plainte contre Booba pour harcèlement suite à la pique contre sa femme Demdem dans le titre “Dolce Camara”.