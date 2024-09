Voici comment SDM a trouvé la motivation pour se lancer dans le rap

Depuis ses débuts prometteurs, SDM n’a cessé de gravir les échelons du rap game. Mais derrière ce succès fulgurant se cache une histoire personnelle profondément touchante.

Le jeune rappeur de 28 ans a confié que c’est la disparition de sa grand-mère qui l’a incité à donner un sens à sa vie. En transformant sa douleur en énergie créatrice, il a non seulement honoré la mémoire de sa grand-mère, mais a également trouvé sa voie pour persister à réussir une carrière musicale.

Les confidences de SDM lors de son passage dans Quotidien ont ému les téléspectateurs. En racontant l’histoire de son lien unique avec sa grand-mère et l’impact de son décès sur sa carrière, le rappeur a ouvert son cœur à son public.

« Parce qu’on va dire que le moment, on va dire, où je perds ma grand-mère et je vais l’enterrer au pays, j’ai pris conscience, on va dire qu’il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Le seul truc où j’étais bon, c’était la musique. Ça veut dire que je me suis dis : « Dès que je rentre du bled, j’y vais à fond » et voilà, un an après ça l’a fait direct. Merci mamie » a confié le membre du 92i dans l’émission télévisée présentée par Yann Barthès en marge de la promotion de son nouvel album « A la vie, à la mort » dans lequel il s’attaque notamment à Hanouna et Zemmour.

Cette sincérité a renforcé son image d’artiste authentique et engagé. Au-delà de ses succès musicaux, SDM est devenu un modèle pour de nombreux jeunes, démontrant que la musique peut être un vecteur d’émotions profondes et un moyen de surmonter les épreuves de la vie.