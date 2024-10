IPTV, bientôt la fin ? des amendes automatisées pour les utilisateurs

La lutte se durcit contre le piratage IPTV avec des amendes automatiques pour les utilisateurs illégaux !

C’est en Italie pour le moment que les autorités mènent des actions contre l’IPTV et cela pourrait bien inspirer prochainement la France. Le régulateur des télécommunications italien, l’AGCOM, vient de signer un accord avec la justice pour traquer les utilisateurs d’IPTV illégaux. Cette initiative vise à mettre fin à la diffusion illégale de contenus sportifs, notamment les matchs de football de la Série A, qui subissent de lourdes pertes financières à cause du piratage, le problème prend d’ampleur en France avec la diffusion illégale de la Ligue 1 depuis l’acquisition des droits télévisés du championnat de France par DAZN.

Grâce à ce nouveau protocole, les autorités italiennes pourront désormais accéder aux données personnelles des abonnés à des services IPTV illégaux. Ces informations, qui pourraient inclure des noms, des adresses et des informations de paiement, seront utilisées pour identifier et sanctionner les contrevenants. Luigi de Siervo, PDG de la Série A, se félicite pour cette avancée majeure dans la lutte contre le piratage : “C’est une étape fondamentale. Enfin, les utilisateurs de streams illégaux pourront être identifiés et sanctionnés.”. Les autorités italiennes semblent particulièrement confiantes dans leur capacité à traquer les pirates. Selon elles, chaque utilisation d’un service IPTV illégal laisse une trace numérique qui peut être exploitée pour remonter jusqu’à l’utilisateur. Les contrevenants s’exposent ainsi à des amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 euros.

Massimiliano Capitanio, directeur de l’AGCOM, a tenu à adresser un message clair aux utilisateurs d’IPTV illégaux : “Les amendes sont une étape que l’on aimerait éviter, mais qui est devenue nécessaire.”. Il rappelle que les personnes qui souscrivent à ces services illégaux ne sont pas à l’abri de poursuites judiciaires et encourent des sanctions financières importantes.