Maes mise comme Booba une grosse somme pour Baki vainqueur contre Cédric Doumbé

Tout comme son rival Booba il y a quelques semaines, Maes a choisi son camp dans la rivalité opposant Cédric Doumbé à Baki. Le rappeur sevranais, à l’instar de B2O, mise sur une victoire de Baysangur Chamsoudinov lors de leur prochaine confrontation, dont les fans attendent avec impatience l’officialisation.

La rivalité entre Cédric Doumbé et Baysangur Chamsoudinov ne faiblit pas. Après leur combat controversé à la PFL Paris, les deux combattants continuent de s’échanger des provocations sur les réseaux sociaux. Booba s’était déjà mêlé à la dispute en annonçant un pari de 50 000 euros sur la victoire de Baki. Cette déclaration avait provoqué la colère de Doumbé, qui avait réagi de manière virulente sur les réseaux sociaux. Visiblement inspiré par son prédécesseur, Maes a annoncé à son tour un pari encore plus audacieux : 100 000 euros sur la victoire de Baki.

Maes se joint à Booba pour soutenir Baki contre Cédric Doumbéc!

Sur une story Instagram, le rappeur a publié une photo du premier combat, où Doumbé est en difficulté, avec la légende : “100K sur Baki“. Walid Georgesy, un autre proche du milieu, a emboîté le pas en prédisant également une victoire de Chamsoudinov et en proposant un pari similaire. Ces déclarations enflammant la toile témoignent de la confiance que certains acteurs du milieu accordent à Baysangur Chamsoudinov pour remporter une éventuelle revanche.

Le duel Cédric Doumbé vs Baysangur Chamsoudinov ne cesse de faire parler d’elle. Les échanges acerbes sur les réseaux sociaux entre les deux combattants, ainsi que l’implication de personnalités comme Booba, attisent la curiosité du public et rendent une revanche de plus en plus probable. Ce duel, qui promet d’être explosif, pourrait bien devenir l’un des événements marquants de l’année dans le monde du MMA français.