“M’Maffé”, Booba dézingue Kylian Mbappé hué lors de Lille vs Madrid

Les huées contre Mbappé lors du match Lille-Madrid n’ont pas échappé à la presse et Booba, connu pour ses provocations, il n’a raté l’occasion de relayer cette information tout en se moquant de l’ancien attaquant du PSG.

Booba se moque de la bronca contre Kylian Mbappé

C’est tout d’abord dans un tweet que Booba publié des captures d’écran des articles de presse sur la défaite du Real Madrid face à Lille (1-0) lors de la deuxième journée de la Ligue des champions 2024/2025. Kylian Mbappé a participé à cette rencontre avec une apparition à l’heure de jeu et il a été copieusement sifflé par le public Lillois à son entrée sur la pelouse sans réussir à changer le cours du match. “Lille-Real Madrid: une grosse bronca et une entrée ratée pour Mbappé“, décrit un article de RMC Sport publié par Booba avec la réaction, “C’est quoi une “bronca”?“. Le fondateur du 92i a également ajouté une photo d’Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian qui évolue à Lille, blessé, ce dernier n’a pas participé à cette rencontre, mais a fêté cette victoire avec ses coéquipiers et les supporters à la fin du match.

Les sifflets qui ont accueilli Kylian Mbappé lors de son entrée du match Lille-Madrid ont inspiré Booba, il en a remis une couche contre le buteur Madrilène sur Instagram, dans une story. Le rappeur a posté un montage photo du joueur où il apparait avec une importante prise de poids accompagné de la légende, “Mbappé face au LOSC ce soir“. Pour enfoncer Mbappé, l’auteur d’Ultra s’est amusé à ajouter le message “M’Maffé” pour le ridiculiser.