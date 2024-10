Booba adresse un message surprenant à Hamza qui réagit

L’apaisement des tensions entre Booba et Hamza est acté ! Les excuses de Booba à Hamza qui s’est exprimé sur sa rencontre avec le rappeur Belge après son featuring avec SDM.

Booba, connu pour son franc-parler et ses clashs souvent virulents, n’avait pas hésité à critiquer ouvertement le style et l’image d’Hamza. Ses commentaires acerbes, souvent relayés sur les réseaux, avaient alimenté les attaques contre le rappeur belge qui de son côté est toujours resté indifférent aux différentes piques du DUC à son encontre. Booba s’était notamment moqué du look d’Hamza lors de la Fashion Week, le qualifiant de « cowboy » et critiquant son choix de stylistes. Ces tacles répétés avaient mis à mal l’image du jeune artiste belge, qui avait pourtant réussi à se faire un nom dans le paysage musical français avec des nombreux tubes et des collaborations de prestige.

Cependant, contre toute attente, les deux artistes semblent avoir enterré la hache de guerre. Booba a récemment déclaré avoir rencontré Hamza et avoir été agréablement surpris. Il a reconnu s’être trompé sur son compte et a salué le talent et la passion de son homologue belge. Cette réconciliation inattendue a surpris les fans, qui avaient pris l’habitude de voir Booba s’enliser dans ses clashs contre des autres rappeurs.

« J’ai eu l’occasion de rencontrer Hamza j’avais des aprioris… Erreur de ma part, j’ai rencontré un homme, un passionné, un génie. The rest is HISTORY » déclare Booba dans une story pour témoigner son respect envers Hamza. Ce dernier a apprécié le geste en relayant le message pour remercier B2O, « Merci boss ».

À noter que ce changement d’opinion de Booba fait suite à la récente collaboration d’Hamza avec le membre du 92i, SDM sur le single « Toka » extrait de l’album « A la vie, à la mort« .