« Diam’s t’as fais quoi de mal ? », Rohff dégomme encore Booba

Une nouvelle fois, Booba se retrouve au centre d’une polémique sur les réseaux ces derniers et cela n’a pas échappé à Rohff qui ne lâche plus son rival en ce moment. Cette fois-ci, c’est en partageant des photos d’anciennes soirées où figurait Diam’s aux côtés de Diddy que le fondateur du 92 a déclenché une vague de réactions négatives avant de retirer sa publication, sauf que Roh2f continue de l’attaquer sur le sujet.

Booba au cœur de la polémique après sa publication jugée déplacée sur Diam’s : Rohff s’en mêle pour l’enfoncer !

Le choix de Booba de publier ces clichés a été largement critiqué par les internautes. En effet, Diam’s s’est retirée de la vie publique depuis plusieurs années et a exprimé à maintes reprises son désir de discrétion. Le fait que Booba exhume des souvenirs d’une période passée de sa vie a été perçu comme un manque de respect et une intrusion dans sa vie privée. De nombreux internautes ont souligné que Diam’s avait choisi de tourner la page et de se consacrer à une nouvelle vie. Ils ont exprimé leur indignation face à l’attitude de Booba, qu’ils jugent irrespectueuse et malveillante avant que Rohff ne s’empare de cette affaire.

L’éternel rival de B2O, n’a pas manqué l’occasion de s’immiscer dans cette histoire. Il a vivement critiqué l’attitude de son adversaire, l’accusant de harcèlement et de manque de respect envers les femmes. Le rappeur du 94 a notamment interrogé Booba sur ses relations avec Diddy, faisant allusion aux récentes accusations portées contre le producteur américain. Rohff a également dénoncé les propos de Booba à l’encontre de la religion, soulignant l’incohérence de ses attaques.

« Personne va tomber. Car personne à R et si poster une photo de Diams en boîte, c’est insulter la religion, vous êtes complètement fous et incultes, on peut rien pour vous. Vous êtes les premiers à juger, donc à pêcher. Allez prendre l’air. » a commenté Booba sur Twitter en réaction aux critiques après supprimé sa publication avec la photo de Diam’s et mettre fin au scandale, mais Rohff en a remis une couche avec le message, « Élie peux-tu nous dire combien de bouteille huile Johnson Diddy t’a versé dessus ? Et c’est quoi toutes ces affaires avec des mineures ?!! Pourquoi tu détestes tant les femmes ? Diams t’as fait quoi de mal ? pourquoi blasphèmes-tu ? Pourquoi attaques-tu Jésus et la vierge Marie ??? Ils t’ont fait quoi ? ».

Cette déclaration de Rohff est restée sans suite de Booba…